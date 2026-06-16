父デヴィッド・ベッカムの式典に出席した14歳ハーパー、ピンクのシルクドレス姿が話題「輝いている」「本当に美しい」

父デヴィッド・ベッカムの式典に出席した14歳ハーパー、ピンクのシルクドレス姿が話題「輝いている」「本当に美しい」