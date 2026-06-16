待望の再販！ 2026年6月発売「ノンタン めじるしアクセサリー」全5種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、バンダイの「ノンタン めじるしアクセサリー」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
バンダイから2026年6月に発売される「ノンタン めじるしアクセサリー」（税込300円）。全5種のラインアップとなっています。
ノンタン めじるしアクセサリー
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全5種
・ノンタン
・ぶたさん
・くまさん
・うさぎさん
・タータン※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「ノンタン めじるしアクセサリー」が見逃せない！
バンダイから2026年6月に発売される「ノンタン めじるしアクセサリー」（税込300円）。全5種のラインアップとなっています。
大人気シリーズからサイズ約3cmの可愛いアクセサリーが登場絵本でおなじみの「ノンタン」たちが、自分の持ち物の目印になる便利なアクセサリーとして登場しました。本体サイズは約3cmとなっており、カバンや傘など色々な場所につけやすいサイズ感が魅力です。また、こちらは2025年8月に発売されて人気を博した商品の待望の再販アイテムとなっています。前回の機会を逃してしまった方も、この機会にぜひお気に入りのキャラクターを手に入れてみてください。
詳細情報▼商品名
ノンタン めじるしアクセサリー
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全5種
・ノンタン
・ぶたさん
・くまさん
・うさぎさん
・タータン※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)