【娘やめてもいいですか？】「私を育てたお母さんのせいよ！」精一杯の拒絶＜第12話＞#4コマ母道場
実の親を「しんどい」と思ってしまう人、いませんか？ 毒親ではないし、育ててもらった恩はあるし、感謝もしている。いざとなれば家族として支えてあげないとな……とも思っているのに、実際に会うと疲れてしまう。今回は、そんな実母との関係に疲れてしまったママのお話です。
第12話 帰って！もう限界！
【編集部コメント】
アイさんの苦悩がひしひしと伝わってきますね。そう「言いたい」けれど「言えない」、それは「お母さんを悲しませたくない」が前提だし、悲しむお母さんを見て自分が傷つきたくないからなのです。そんななかで、ようやく一歩踏み出したアイさん。もう少しガツンと言ってもらいたいところはありますが、今まで言えなかったアイさんがここまで言えたのは進歩です。でも本当はアイさんよりももっと頑張らないといけない人が……いるのではないでしょうか……？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第12話 帰って！もう限界！
【編集部コメント】
アイさんの苦悩がひしひしと伝わってきますね。そう「言いたい」けれど「言えない」、それは「お母さんを悲しませたくない」が前提だし、悲しむお母さんを見て自分が傷つきたくないからなのです。そんななかで、ようやく一歩踏み出したアイさん。もう少しガツンと言ってもらいたいところはありますが、今まで言えなかったアイさんがここまで言えたのは進歩です。でも本当はアイさんよりももっと頑張らないといけない人が……いるのではないでしょうか……？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙