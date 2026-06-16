16日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数499、値下がり銘柄数812と、値下がりが優勢だった。



個別ではピーバンドットコム<3559>がストップ高。山王<3441>、ネオマーケティング<4196>、ミライアル<4238>、ＣＥホールディングス<4320>、ＩＣ<4769>など6銘柄は年初来高値を更新。北川精機<6327>、テラプローブ<6627>、日本精鉱<5729>、テクミラホールディングス<3627>、浅香工業<5962>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＴＡＮＡＫＥＮ<1450>、構造計画研究所ホールディングス<208A>、クルーズ<2138>、リニカル<2183>、クックパッド<2193>など50銘柄が年初来安値を更新。Ｈａｍｅｅ<3134>、ＴＯブックス<500A>、ナ・デックス<7435>、ピクセラ<6731>、イメージ ワン<2667>は値下がり率上位に売られた。



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