　16日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　157133　　 -39.7　　　 77910
２. <200A> 野村日半導　　　 20743　　　48.2　　　　5846
３. <1321> 野村日経平均　　 15708　　 -58.5　　　 72420
４. <1357> 日経Ｄインバ　　 12629　　 -41.4　　　　2667
５. <2644> ＧＸ半導日株　　 10848　　 117.7　　　　4619
６. <1579> 日経ブル２　　　　9810　　 -39.4　　　 841.7
７. <1458> 楽天Ｗブル　　　　9642　　 -42.3　　　 92950
８. <1398> ＳＭＤリート　　　7438　　 -20.7　　　1828.0
９. <1360> 日経ベア２　　　　4594　　 -49.4　　　　65.4
10. <1568> ＴＰＸブル　　　　4115　　　18.5　　　 959.9
11. <1306> 野村東証指数　　　3841　　 -41.8　　　 423.1
12. <1329> ｉＳ日経　　　　　2880　　 -25.2　　　　7206
13. <1540> 純金信託　　　　　2799　　 -38.5　　　 20665
14. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　1908　　 158.5　　　　4278
15. <2243> ＧＸ半導体　　　　1781　　 -24.8　　　　5293
16. <1615> 野村東証銀行　　　1627　　 -56.1　　　 705.6
17. <1320> ｉＦ日経年１　　　1424　　 -64.5　　　 72140
18. <1330> 上場日経平均　　　1237　　 -56.0　　　 72540
19. <1545> 野村ナスＨ無　　　1142　　 -10.0　　　 246.8
20. <1358> 上場日経２倍　　　1011　　 -59.0　　　148800
21. <1489> 日経高配５０　　　 999　　 -64.3　　　　3249
22. <1542> 純銀信託　　　　　 982　　 -25.4　　　 32390
23. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 926　　 311.6　　　　　67
24. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　 862　　 -65.2　　　　4798
25. <282A> ＧＸ半導１０　　　 857　　 -51.4　　　　3040
26. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 852　　 -54.3　　　　4863
27. <213A> 上場半導体株　　　 672　　　-0.4　　　 540.0
28. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 628　　 -75.6　　　 80440
29. <2559> ＭＸ全世界株　　　 598　　 -46.8　　　　2970
30. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 585　　 -26.5　　　1923.5
31. <1356> ＴＰＸベア２　　　 553　　 -35.6　　　 113.8
32. <221A> ＭＸ日半導体　　　 549　　 -31.0　　　1527.0
33. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 544　　 -33.3　　　　2598
34. <1655> ｉＳ米国株　　　　 508　　 -25.7　　　 872.6
35. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 484　　 -15.1　　　 413.2
36. <2036> 金先物Ｗブル　　　 468　　 -54.2　　　162600
37. <1346> ＭＸ２２５　　　　 454　　 -65.6　　　 72050
38. <1308> 上場東証指数　　　 444　　 -35.7　　　　4178
39. <1631> 野村銀行１７　　　 402　　　-4.3　　　 37820
40. <2631> ＭＸナスダク　　　 397　　　15.4　　　 34880
41. <1571> 日経インバ　　　　 352　　 -18.7　　　　 289
42. <2033> コスピブル　　　　 344　　 -21.5　　　133650
43. <563A> ＧＸＮデカバ　　　 341　　 -40.0　　　　1130
44. <2840> ｉＦＥナ百無　　　 332　　　-4.3　　　　2813
45. <1623> 野村鉄鋼非鉄　　　 324　　　33.9　　　 70340
46. <2244> ＧＸＵテック　　　 302　　 -23.4　　　　3617
47. <1459> 楽天Ｗベア　　　　 301　　 -84.7　　　　 107
48. <408A> ｉＳＢＡＩ　　　　 282　　 -25.6　　　 340.5
49. <1629> 野村商社卸売　　　 268　　 -23.4　　　 253.0
50. <314A> ｉＳゴールド　　　 259　　 -48.1　　　 327.1
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)

株探ニュース