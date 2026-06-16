シャープは、同社初となるスマートリング「からだメイト Ring」を発表した。7月9日に発売される。

オープンプライスだが、4万円台前半になる見込み。日々の健康管理をサポートする各種バイタルデータの計測機能を備える。

軽量コンパクトな設計と高い耐久性を両立し、日常生活から就寝時まで幅広いシーンで常時装着できるよう開発された。

4つのセンサーによるデータ計測とアプリ連携

SOXAIのセンシング技術を活用し、加速度、心拍、血中酸素レベル用赤色および赤外線、皮膚温度の4つの高精度センサーを搭載している。日常的に装着することで、心拍数や皮膚温度、歩数などの活動量を自動で計測する。

計測したデータは、同日より刷新されるスマートフォン向けアプリ「からだメイト」に同期され、スコアやグラフとして分かりやすく表示される。

特に睡眠管理に注力しており、睡眠時間だけでなく、浅い睡眠、深い睡眠、覚醒といった睡眠時の状態も時系列で確認できる。有料プラン（月額600円）を利用すると、計測データや入力した食事内容をもとに、管理栄養士が監修したアドバイスを受けられる。

なお、同時に発表された「からだメイト Watch」は摂取カロリーの自動測定機能を備えるが、「からだメイト Ring」にはない。これは、カロリー測定に向けたセンサーが、リングへ搭載できないサイズのため。

軽量設計と優れた耐久性

本体は幅6.7mm、厚み2.8mmのコンパクトな設計で、質量はサイズに応じて約2.1～3.1gとなっている。

睡眠時に適したデバイスとして「つけっぱなし」を前提に開発されており、装着時の違和感を最小限に抑えるようサイズや見た目にこだわったという。

リングの外側にはチタニウム素材を採用し、表面には傷がつきにくいシチズンの独自技術「デュラテクト」コーティングが施されている。

防水・防塵性能はIPX8（水深100m相当）およびIP6Xを備える。ハンドソープや中性洗剤での洗浄、アルコール消毒にも対応しており、手洗いや入浴時でも外す必要がない。製造においては、内側の透明樹脂を均一に隙間なく充填するなど、高い品質基準で作り込まれている。

バッテリー駆動時間と今後のロードマップ

1回の充電で最大14日間の連続駆動が可能となっている。

ユーザーの使い勝手にも配慮されており、バッテリー残量が少なくなると連携するスマートフォンへ通知が届く仕組みを採用し、充電切れによる記録漏れを防ぐ。充電には付属の専用充電台を使用する。

サイズはUSサイズの4～13号までの10サイズ展開となる。販売経路については、家電量販店や自社ECサイトのほか、通信事業者としてはau（+1 collection）およびソフトバンクでの取り扱いが予定されている。

項目 仕様 大きさ 幅6.7mm ／ 厚み2.8mm 重さ 約2.1～3.1g（サイズにより異なる） センサー 加速度、光学式心拍、血中酸素レベル用（赤色／赤外線）、皮膚温度 材質 チタニウム（デュラテクトコーティング） 防水／防塵 IPX8（水深100m相当） ／ IP6X 対応OS Android 14以上 ／ iOS 17以上 バッテリー駆動時間 最大14日間