＜45歳で大学生に…？＞青春を取り戻すより大事なこと⇒「学びたい」私のための人生【第4話まんが】
私はミカ（45歳）。高校を卒業してすぐ結婚し、18歳で娘のアオイを出産しました。同級生が学生生活を謳歌するなか、私だけ子育てに追われる日々。息子のヤマトが生まれた後に元夫と離婚してからは、生活のために必死に働いてきました。しかしこの春、ヤマトが巣立って子育ても終了。私は大学へ行って「18歳をやり直したい」と思い立ちました。しかし大卒の友人たちには考えの甘さを指摘されます。私は自分自身に、大学へ行く意味を問い直し……？
45歳で入学するのは、18歳で入学する状況とは違うのでしょう。先々のことも考えると、仕事も手放さない方がいいという結論に至りました。私はさまざまな方法を検討して、社会人として通信制大学への入学を選択したのです。
「実は私、45歳にして大学生になりました！」職場の休憩中にそんな話をしたところ、「この年代だからこそ、吸収できることも多いはず」と励ましてもらえました。その後、私は子どもたちにもメッセージグループで報告しました。
大学進学を思い立ったときは、「学びたい」よりも「青春を取り戻したい」気持ちが大きかったのだろうと思います。だからこそ友人たちも怪訝な顔をして、現実的な話をしてくれたのでしょう。今になってみれば私の考えが甘かったと分かります。
その後しっかり大学進学の意味を考え直した私は、今の自分に一番合ったかたちで学ぶことを決めました。45歳にしてはじめて大学の講義を受けたりレポートを提出したりするのは、なかなか大変なことだと実感しています。けれど子育てを終えた今、新たなチャレンジ。子どもたちにも応援してもらっているので、頑張りたいと思っています！
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子
45歳で入学するのは、18歳で入学する状況とは違うのでしょう。先々のことも考えると、仕事も手放さない方がいいという結論に至りました。私はさまざまな方法を検討して、社会人として通信制大学への入学を選択したのです。
「実は私、45歳にして大学生になりました！」職場の休憩中にそんな話をしたところ、「この年代だからこそ、吸収できることも多いはず」と励ましてもらえました。その後、私は子どもたちにもメッセージグループで報告しました。
大学進学を思い立ったときは、「学びたい」よりも「青春を取り戻したい」気持ちが大きかったのだろうと思います。だからこそ友人たちも怪訝な顔をして、現実的な話をしてくれたのでしょう。今になってみれば私の考えが甘かったと分かります。
その後しっかり大学進学の意味を考え直した私は、今の自分に一番合ったかたちで学ぶことを決めました。45歳にしてはじめて大学の講義を受けたりレポートを提出したりするのは、なかなか大変なことだと実感しています。けれど子育てを終えた今、新たなチャレンジ。子どもたちにも応援してもらっているので、頑張りたいと思っています！
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子