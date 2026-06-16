【ひらがなクイズ】解けるとすっきり！ 共通する2文字を埋めてみよう！ ヒントは未確認生物
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、昭和の大ブーム、農作業でよく目にするもの、そして宅配便やネット通販という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□のこ
□□くれ
はいた□□いき
ヒント：昔から日本各地で噂されている、体が太くて短い伝説のヘビのような存在。畑を耕しているときなどにポロポロと崩れる、泥や砂が固まったもの。そして、物流サービスや郵便において、配達する対象として定められた場所を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「つち」を入れると、次のようになります。
つちのこ（ツチノコ）
つちくれ（土塊）
はいたつちいき（配達地域）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、オカルトや伝承のファンを魅了する未確認生物の代表格から、大自然の地面を構成する素朴な物質の呼び名、さらには社会のインフラを円滑に維持するための業務上の区分までを網羅しました。言葉が持つ豊かな広がりを新鮮な視点で見つめ直すきっかけになったでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、昭和の大ブーム、農作業でよく目にするもの、そして宅配便やネット通販という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□のこ
□□くれ
はいた□□いき
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正解：つち正解は「つち」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「つち」を入れると、次のようになります。
つちのこ（ツチノコ）
つちくれ（土塊）
はいたつちいき（配達地域）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、オカルトや伝承のファンを魅了する未確認生物の代表格から、大自然の地面を構成する素朴な物質の呼び名、さらには社会のインフラを円滑に維持するための業務上の区分までを網羅しました。言葉が持つ豊かな広がりを新鮮な視点で見つめ直すきっかけになったでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)