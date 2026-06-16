大原優乃、美しい腹筋披露のボディ企画に反響 26歳“やわふわボディ”の秘訣明かす
俳優の大原優乃（26）が、16日までに自身のXを更新し、美容誌『VOCE』のボディ企画に登場したことを報告。長年、自身の身体と向き合う中で見つけたというボディメイクのこだわりを明かし、ファンから反響が寄せられている。
【写真】別カット…大原優乃が美腹筋を披露
公開された企画では、引き締まった美腹筋を披露。親近感のあるキャラクターと透明感で支持を集める大原が、自身の理想とする“やわふわボディ”のつくり方について語った。
大原は、体質を理解することが効率的なボディメイクにつながったと説明。「しっかり食べて、むくみを溜め込まないこと」を意識し、日頃から身体の巡りを整えるケアを心掛けているという。
また、「どんなボディの自分も愛してあげたいし、認めてあげたい」と自身の考えを明かした大原は、過去に無理なダイエットを経験したことも告白した。
食事量を極端に減らしたことで、肌や髪がパサパサになった一方、体重が減ったことへの喜びから精神的にも不安定な状態になっていたという。
そうした経験を経て、現在は身体と丁寧に向き合うことの大切さを実感。「ボディは変化がわかるまで時間がかかるからこそ、日々トレーニングやストレッチをしながら、時には自分にご褒美をあげることを大切にしている」と語った。
さらに、「頑張っているね！という褒め言葉が活力になっています」と前向きな思いも吐露。「自分に自信が持てると、自分を好きと思える。そのためにこれからも身体づくりを頑張っていきたい」と笑顔を見せた。
この投稿には、「こだわりと頑張りが伝わる素敵な記事」「鬼のこだわり絶対チェックします！」「真摯に向き合って結果を出す姿がかっこいい」「ボディのつくり方を参考にしたい」など、多くのコメントが寄せられている。
大原は1999年10月8日生まれ、鹿児島県出身。ダンス＆ボーカルユニット・Dream5のメンバーとして芸能界デビューし、現在はドラマや映画、舞台など幅広い分野で活躍している。親しみやすさと透明感を兼ね備えた存在感に加え、健康的でしなやかなボディづくりへのこだわりも、多くの支持を集めている。
【写真】別カット…大原優乃が美腹筋を披露
公開された企画では、引き締まった美腹筋を披露。親近感のあるキャラクターと透明感で支持を集める大原が、自身の理想とする“やわふわボディ”のつくり方について語った。
また、「どんなボディの自分も愛してあげたいし、認めてあげたい」と自身の考えを明かした大原は、過去に無理なダイエットを経験したことも告白した。
食事量を極端に減らしたことで、肌や髪がパサパサになった一方、体重が減ったことへの喜びから精神的にも不安定な状態になっていたという。
そうした経験を経て、現在は身体と丁寧に向き合うことの大切さを実感。「ボディは変化がわかるまで時間がかかるからこそ、日々トレーニングやストレッチをしながら、時には自分にご褒美をあげることを大切にしている」と語った。
さらに、「頑張っているね！という褒め言葉が活力になっています」と前向きな思いも吐露。「自分に自信が持てると、自分を好きと思える。そのためにこれからも身体づくりを頑張っていきたい」と笑顔を見せた。
この投稿には、「こだわりと頑張りが伝わる素敵な記事」「鬼のこだわり絶対チェックします！」「真摯に向き合って結果を出す姿がかっこいい」「ボディのつくり方を参考にしたい」など、多くのコメントが寄せられている。
大原は1999年10月8日生まれ、鹿児島県出身。ダンス＆ボーカルユニット・Dream5のメンバーとして芸能界デビューし、現在はドラマや映画、舞台など幅広い分野で活躍している。親しみやすさと透明感を兼ね備えた存在感に加え、健康的でしなやかなボディづくりへのこだわりも、多くの支持を集めている。