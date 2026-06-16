【天気】

北海道〜中国地方は晴れるでしょう。にわか雨もなく、洗濯日和になりそうです。四国と九州北部は雲が多く、午後は雨が降るところがあるでしょう。九州南部と沖縄は雨で、激しく降るところがありそうです。低い土地の浸水や落雷などに注意してください。

【日中の気温】

西日本は15日（月）と同じくらい、東日本と北日本は15日（月）より少し高くなりそうです。鳥取は31℃、福島や京都は30℃と真夏日になるでしょう。15日（月）は涼しかった関東も気温が上がります。東京は28℃と15日（月）より6℃高くなりそうです。

札幌 25℃（7月中旬）

仙台 27℃（7月下旬）

新潟 27℃（7月上旬）

東京 28℃（7月上旬）

大阪 28℃（平年並み）

福岡 29℃（7月上旬）

【週間予報】17日（水）は北日本と東日本は晴れるでしょう。西日本は太平洋側で雨になりそうです。18日（木）からは梅雨前線が本州付近にかかります。来週前半にかけて、全国的に雨のところが多いでしょう。梅雨入りが遅れている北陸や東北でも、梅雨入りの発表があるかもしれません。気温は28℃くらいのところが多くなります。ムシムシする日が多いでしょう。