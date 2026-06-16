本日の予定【発言・イベント】
14:30 ブロック豪中銀総裁、記者会見
15:30 内田日銀副総裁、記者会見（※植田総裁入院）
19:55 エスクリバ・スペイン中銀総裁、講演
22:10 レーンECBチーフエコノミスト、ロイター主催イベント出席
17日2:00 米20年債入札（130億ドル）
4:05 スレイペン・オランダ中銀総裁、イベント講演
米FOMC開催（1日目、17日まで）
G7首脳会議（仏エビアン、～17日）
世銀開発経済年次総会（ワシントン、17日まで）
米予備選（オクラホマ、アラバマとジョージアで決選投票）
※予定は変更することがあります
15:30 内田日銀副総裁、記者会見（※植田総裁入院）
19:55 エスクリバ・スペイン中銀総裁、講演
22:10 レーンECBチーフエコノミスト、ロイター主催イベント出席
17日2:00 米20年債入札（130億ドル）
4:05 スレイペン・オランダ中銀総裁、イベント講演
米FOMC開催（1日目、17日まで）
G7首脳会議（仏エビアン、～17日）
世銀開発経済年次総会（ワシントン、17日まで）
米予備選（オクラホマ、アラバマとジョージアで決選投票）
※予定は変更することがあります