14:30 ブロック豪中銀総裁、記者会見

15:30 内田日銀副総裁、記者会見（※植田総裁入院）

19:55 エスクリバ・スペイン中銀総裁、講演

22:10 レーンECBチーフエコノミスト、ロイター主催イベント出席

17日2:00 米20年債入札（130億ドル）

4:05 スレイペン・オランダ中銀総裁、イベント講演



米FOMC開催（1日目、17日まで）

G7首脳会議（仏エビアン、～17日）

世銀開発経済年次総会（ワシントン、17日まで）

米予備選（オクラホマ、アラバマとジョージアで決選投票）



※予定は変更することがあります

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