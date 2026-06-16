「もうやめてくれ」鎌田大地の劇的同点弾直後…“見たくなかった”光景【現地発】
［北中米W杯］日本 ２−２ オランダ／６月14日／ダラス・スタジアム
現地６月14日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ第１節で、日本代表はオランダ代表とダラス・スタジアムで対戦。50分に先制されたものの、57分に中村敬斗の一撃で追いつくと、64分に勝ち越されて迎えた88分に鎌田大地が同点ゴールを決め、２−２のドローに持ち込んだ。
貴重な勝点１を手にしたなか、懸念されるのは久保建英の状態だ。71分にデンゼル・ドゥムフリースから激しいタックルを受けて左膝付近を負傷し、交代を余儀なくされたのだ。
88分の同点弾の後には、足を引きずるようにしてピッチに入り込み、ゴールを演出するヘディングシュートを放った小川航基に近寄り、祝福した。
その姿を見る限り、軽傷ではないのではないかと思ってしまう。
日本サッカー協会から、怪我の状態について発表はない。ただ、車椅子に乗って会場を後にしたことが確認されている。
南野拓実、三笘薫が負傷でメンバー入りできず、遠藤航も怪我の回復が遅れてチームを離れた。
「もうやめてくれ」
久保まで離脱となれば、それこそ大打撃だ。とにかく重傷であることを無事を祈りたい。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】久保はKポーズ、上田は拝みパフォ、長友はお決まりの…日本代表の北中米W杯公式ポートレートまとめ！
現地６月14日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ第１節で、日本代表はオランダ代表とダラス・スタジアムで対戦。50分に先制されたものの、57分に中村敬斗の一撃で追いつくと、64分に勝ち越されて迎えた88分に鎌田大地が同点ゴールを決め、２−２のドローに持ち込んだ。
貴重な勝点１を手にしたなか、懸念されるのは久保建英の状態だ。71分にデンゼル・ドゥムフリースから激しいタックルを受けて左膝付近を負傷し、交代を余儀なくされたのだ。
その姿を見る限り、軽傷ではないのではないかと思ってしまう。
日本サッカー協会から、怪我の状態について発表はない。ただ、車椅子に乗って会場を後にしたことが確認されている。
南野拓実、三笘薫が負傷でメンバー入りできず、遠藤航も怪我の回復が遅れてチームを離れた。
「もうやめてくれ」
久保まで離脱となれば、それこそ大打撃だ。とにかく重傷であることを無事を祈りたい。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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