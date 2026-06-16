４月にＡＢＣテレビに入社した新人アナウンサーの枝廣二葉（えだひろ・ふたば＝２３）、瀧口美咲（２３）がデビューすることになり、このほど大阪市内の同局で取材に応じた。

枝廣アナは「植物の始まりは双葉。ふたばから始まり、枝葉を広げるようにして、いつかはＡＢＣの大きな幹となれるようにがんばります」と抱負を述べた。

慶大卒で、同大の応援指導部代表、いわゆる応援団の団長を務めていた。取材会では「デビューを控えたわれわれに向けたものと、ＡＢＣのますますの発展を祈念して、エールを送らせてもらいます」と立ち上がり「フレーフレーＡＢＣ！」と野太い声で演舞を披露した。

アナウンサーを志したきっかけを、フジテレビの中村光宏アナ（４１）が同部のステージの司会を務めた時を振り返り「ざわついていた会場で、司会のアナウンサーのひと言で一気に注目を集めてくれたことがきっかけ。アナウンサーが持つ、声の力というものを感じた。私もこの声を武器に、応援を届けられるようなアナウンサーになりたい」と語った。

枝廣アナは、同局で担当したい番組に「熱闘甲子園」を挙げる。「熱さを生かした番組コーナーをやりたい。ひたすらいろんな方を元気にさせるというか、いろんなところに足を運んで。汗も私のポイントだと思うので、汗をかきながら元気を届けたい」と熱血ぶりをアピールした。

阪神戦の中継でも知られる同局。好きなプロ野球球団を問われると、東京都出身の枝廣アナは「実はオレンジカラーが好きでして…」と小声になった。

枝廣アナは、１６日のＡＢＣテレビ「おはよう朝日です」、ＡＢＣラジオ「おはようパーソナリティ小縣裕介です」にお披露目出演。１７日のラジオニュースで“初鳴き”を果たす。