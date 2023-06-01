Mrs. GREEN APPLE、5センチ“ミニミセス”でポーズ 「淡麗グリーンラベル」AR動画に登場【コメントあり】
Mrs. GREEN APPLEが、22日より公開されるキリンビールの発泡酒「淡麗グリーンラベル」の新AR動画「Mrs. Green Label Camera」に登場する。
【動画】Mrs. GREEN APPLE、5センチ“ミニミセス”でポーズ
同商品初の試みである本企画「Mrs. Green Label Camera」は、商品の缶を購入した人向けの限定コンテンツ。特設サイトにアクセスし、スマートフォンを缶にかざすと、Mrs. GREEN APPLEの3人が約5センチメートルサイズの“ミニミセス”として出現し、音楽を楽しむことができる。
葉がヒラヒラと舞う中、爽やかに弾き語りを披露する大森元貴（Vo./Gt）のミニ版“ミニ大森”が登場する「ミニ大森さんの弾き語り」篇や、若井滉斗（Gt）の「サービスタイム！」という掛け声で、藤澤涼架（Key）ら可愛らしいポーズをミニミセスの3人が次々と披露する「ミニミセスのポージング」篇など、全6タイプのAR動画がランダムで表示される。
撮影時は、スタジオ入りした大森、若井、藤澤の3人が「お願いします！」と明るくあいさつ。和やかな雰囲気でスタートした。本企画についての説明を受けると、大森は「良いですね〜！」と楽しみにしている様子。ミニサイズをイメージしながら、細かく動きや位置を確認しながら真剣に撮影と向き合っていた。また、3人でポーズを揃える場面では、タイミングが合わない若井に笑いながら突っ込む場面も。手を繋いで撮影するシーンでは、終始笑顔のメンバーの様子に、日頃からの仲の良さもうかがえた。
今回の企画について、ミセスの3人は「可愛い（ポーズで）テンション高く（撮影）したので、何度でもグリーンラベル缶を手にしてミニミセスに出会ってくれたらうれしい」などと語っていた。
同社は今回の企画を通して、「いい音楽といい一杯」が重なる体験を提供し、ビール時間が楽しく心地よいひとときになることを目指す。
■AR動画タイトル（計6タイプ）
「ミニ大森さんの弾き語り」篇
「ミニ若井さんのキラキラライブ」篇
「ミニ藤澤さんと一緒に歌を楽しもう」篇
「必死なミニ大森さん」篇
「ミニミセスのポージング」篇
「ミニミセスとご機嫌ソング」篇
■Mrs. GREEN APPLE、コメント
――ミニミセスの撮影はいかがでしたか？
藤澤：楽しかったですね。
大森・若井：新鮮でしたね。
大森：自分たちが実際に小さくなっているというのを想定して撮影したことが過去にないのですごく新鮮でしたし、完成が楽しみです。
――AR映像では約5cmのサイズになってもらいました。実際にこの姿になったらどんなことをしたいですか？
大森：好きなものをすっごいたらふく食べるとか。環境に対してコスパが良くなるわけでしょ！
藤澤：食べても食べても。自分がちっちゃいから減らないっていうね。
藤澤：僕は、おもちゃとかフィギュアとかいっぱい並んでいる、子ども部屋みたいなところを駆け巡ってみたいね。ジオラマの世界とか。
（藤澤の回答をまるで自分のアイデアのように大森と若井が真似して繰り返す）
大森：おもちゃとか、ジオラマの街とか。
若井：めっちゃグッドアイデア！
藤澤：（そのアイデアは僕が）言いましたよ（笑）
若井：りょうちゃんは？（笑）
藤澤：いや、な、そうですね。なんだろうな。
大森・若井・藤澤：（笑）
大森：もっといいアイデアは？
若井：僕はちっちゃいギターを弾きたい。
大森：え？今のあなたと変わらないんだけど（笑）。小さくなってもギターを弾きたいよって？
若井：そうそう。ちっちゃいギター弾きたい。
――Mrs. Green Label Cameraを楽しみにしている皆さんへメッセージをお願いします。
若井：僕たちがミニミセスになって登場するのをぜひ、グリーンラベルと一緒に楽しんでいただけたらうれしいです。
藤澤：「Mrs. Green Label Camera」、ミニミセス、それぞれいろんな形で、可愛くテンション高くキャッキャしているので、そんな姿も楽しんで欲しいなと思います。
大森：約5センチのミセスが見えるので、ミニミセスに会えますので。何度でもグリーンラベルを手にし、ARの我々に出会ってくれたら良いなと思います。「Mrs. Green Label Camera」ぜひ楽しんでください。
【動画】Mrs. GREEN APPLE、5センチ“ミニミセス”でポーズ
同商品初の試みである本企画「Mrs. Green Label Camera」は、商品の缶を購入した人向けの限定コンテンツ。特設サイトにアクセスし、スマートフォンを缶にかざすと、Mrs. GREEN APPLEの3人が約5センチメートルサイズの“ミニミセス”として出現し、音楽を楽しむことができる。
撮影時は、スタジオ入りした大森、若井、藤澤の3人が「お願いします！」と明るくあいさつ。和やかな雰囲気でスタートした。本企画についての説明を受けると、大森は「良いですね〜！」と楽しみにしている様子。ミニサイズをイメージしながら、細かく動きや位置を確認しながら真剣に撮影と向き合っていた。また、3人でポーズを揃える場面では、タイミングが合わない若井に笑いながら突っ込む場面も。手を繋いで撮影するシーンでは、終始笑顔のメンバーの様子に、日頃からの仲の良さもうかがえた。
今回の企画について、ミセスの3人は「可愛い（ポーズで）テンション高く（撮影）したので、何度でもグリーンラベル缶を手にしてミニミセスに出会ってくれたらうれしい」などと語っていた。
同社は今回の企画を通して、「いい音楽といい一杯」が重なる体験を提供し、ビール時間が楽しく心地よいひとときになることを目指す。
■AR動画タイトル（計6タイプ）
「ミニ大森さんの弾き語り」篇
「ミニ若井さんのキラキラライブ」篇
「ミニ藤澤さんと一緒に歌を楽しもう」篇
「必死なミニ大森さん」篇
「ミニミセスのポージング」篇
「ミニミセスとご機嫌ソング」篇
■Mrs. GREEN APPLE、コメント
――ミニミセスの撮影はいかがでしたか？
藤澤：楽しかったですね。
大森・若井：新鮮でしたね。
大森：自分たちが実際に小さくなっているというのを想定して撮影したことが過去にないのですごく新鮮でしたし、完成が楽しみです。
――AR映像では約5cmのサイズになってもらいました。実際にこの姿になったらどんなことをしたいですか？
大森：好きなものをすっごいたらふく食べるとか。環境に対してコスパが良くなるわけでしょ！
藤澤：食べても食べても。自分がちっちゃいから減らないっていうね。
藤澤：僕は、おもちゃとかフィギュアとかいっぱい並んでいる、子ども部屋みたいなところを駆け巡ってみたいね。ジオラマの世界とか。
（藤澤の回答をまるで自分のアイデアのように大森と若井が真似して繰り返す）
大森：おもちゃとか、ジオラマの街とか。
若井：めっちゃグッドアイデア！
藤澤：（そのアイデアは僕が）言いましたよ（笑）
若井：りょうちゃんは？（笑）
藤澤：いや、な、そうですね。なんだろうな。
大森・若井・藤澤：（笑）
大森：もっといいアイデアは？
若井：僕はちっちゃいギターを弾きたい。
大森：え？今のあなたと変わらないんだけど（笑）。小さくなってもギターを弾きたいよって？
若井：そうそう。ちっちゃいギター弾きたい。
――Mrs. Green Label Cameraを楽しみにしている皆さんへメッセージをお願いします。
若井：僕たちがミニミセスになって登場するのをぜひ、グリーンラベルと一緒に楽しんでいただけたらうれしいです。
藤澤：「Mrs. Green Label Camera」、ミニミセス、それぞれいろんな形で、可愛くテンション高くキャッキャしているので、そんな姿も楽しんで欲しいなと思います。
大森：約5センチのミセスが見えるので、ミニミセスに会えますので。何度でもグリーンラベルを手にし、ARの我々に出会ってくれたら良いなと思います。「Mrs. Green Label Camera」ぜひ楽しんでください。