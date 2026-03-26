水戸MF加藤千尋が契約更新「個人として結果を求めていきます」
水戸ホーリーホックは15日、MF加藤千尋(27)と来季の契約更新をしたと発表した。
加藤はJ1百年構想リーグで14試合3得点。来季に向けて「チームとしても個人としても、力不足を痛感したと、同時にもっと成長できると実感しました」と振り返ると、来季に向けて以下のようにコメントした。
「2026-27シーズンは『やりきる 走りきる 勝ちきる』を昨シーズン以上に体現し、厳しいシーズンを戦い抜いて、クラブの目標であるJ1残留、J1定着を出来るように個人として結果を求めていきます」
「まだまだこのチームは強くなります。ファン、サポーターの皆さんの叱咤激励が必要です。共に2026-27シーズンを戦いましょう!たくさんのご支援、ご声援よろしくお願いします」
加藤はJ1百年構想リーグで14試合3得点。来季に向けて「チームとしても個人としても、力不足を痛感したと、同時にもっと成長できると実感しました」と振り返ると、来季に向けて以下のようにコメントした。
「2026-27シーズンは『やりきる 走りきる 勝ちきる』を昨シーズン以上に体現し、厳しいシーズンを戦い抜いて、クラブの目標であるJ1残留、J1定着を出来るように個人として結果を求めていきます」
「まだまだこのチームは強くなります。ファン、サポーターの皆さんの叱咤激励が必要です。共に2026-27シーズンを戦いましょう!たくさんのご支援、ご声援よろしくお願いします」