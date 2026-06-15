【リラックマ】ボンボンドロップシールにごゆるり柄となかよし柄が登場！
大人気のボンボンドロップシールに、リラックマが登場。「ごゆるり柄」と「なかよし柄」の2種が2026年6月下旬より発売される。
リラックマは着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒に OL のカオルさんの家でお世話になり続けている。中に入っているのが誰かは不明。リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。チャイロイコグマははちみつの森に住むお友達。
そんなリラックマのデザインが、ぷっくりとした立体感と、つやつやの透明感がかわいい「ボンボンドロップシール」に登場。
ラインナップは、リラックマたちのゆるい毎日を楽しめる「ごゆるり柄」と、色んなポーズを詰め込んだ、パーティーのように賑やかな「なかよし柄」の2種。
あなたのコレクションにリラックマも加えてみては。
＞＞＞リラックマのボンボンドロップシールをチェック！（写真6点）
（C）2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.
リラックマは着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒に OL のカオルさんの家でお世話になり続けている。中に入っているのが誰かは不明。リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。チャイロイコグマははちみつの森に住むお友達。
ラインナップは、リラックマたちのゆるい毎日を楽しめる「ごゆるり柄」と、色んなポーズを詰め込んだ、パーティーのように賑やかな「なかよし柄」の2種。
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