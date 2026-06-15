BABYMONSTER 初ドーム公演のキービジュアルポスター第2弾公開！夏らしいホワイトの衣装を着用

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BABYMONSTERが、初のドーム公演『2026-27 BABYMONSTER WORLD TOUR [CHOOM] IN JAPAN SPECIAL LIVE AT KYOCERA DOME OSAKA』のために撮り下ろしたキービジュアルポスター第2弾を公開した。

初ドーム公演は9月22・23日に京セラドーム大阪で開催

先週公開された第1弾に続き、今回公開された第2弾でも夏らしいホワイトの衣装に身を包み、BABYMONSTERだけのカリスマあふれるオーラで唯一無二の存在感を放つ姿が印象的なビジュアルとなっている。

今回のワールドツアーは6月のソウルを皮切りに、日本では7月より神戸・福岡・横浜・千葉・名古屋の5都市でアリーナ会場をまわり、9月22・23日に日本ツアーの締めくくりとして初のドーム公演を大阪・京セラドーム大阪で行う。

なお、6月16日18時よりぴあ先行のチケット先着受付がスタートする。

■リリース情報

2026.06.08 ON SALE

DIGITAL SINGLE「SUGAR HONEY ICE TEA」

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公演詳細はこちら

https://yg-babymonster-official.jp/live/2026-2027_worldtour_in_japan/

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https://yg-babymonster-official.jp/