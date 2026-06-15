「何でカード貰ってないん？」「横から削ってる」久保建英を負傷させたオランダ代表DFに日本のファンが怒り！「怪我だったら許さねえからな」【W杯】
現地６月14日に開催された北中米ワールドカップのグループF第１戦で、森保一監督が率いる日本代表がオランダ代表と対戦。２度のビハインドを追いつく意地をみせて、２−２で引き分けた。
そんななか、この試合の71分にアクシデントが発生した。左サイドで伊藤洋輝のパスを受けた久保建英が相手DFデンゼル・ドゥムフリースから激しいチャージを受ける。
相手の足が左ヒザに入りもん絶。叫び声を上げて倒れ込んだ後、ピッチの外に出て治療を受けるも、そのまま交代を余儀なくされた。
状態が心配されるなか、このドゥムフリースの危険なプレーに対して日本のファンが激怒。SNS上では、「何でカード貰ってないん？」「ガチで危ない」「怪我だったら許さねえからな」「イエローだろどう考えても」「靭帯やってないといいけど」「膝いれたな」「横から削ってる」といった声があがっている。
大事には至らないことを願うばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
そんななか、この試合の71分にアクシデントが発生した。左サイドで伊藤洋輝のパスを受けた久保建英が相手DFデンゼル・ドゥムフリースから激しいチャージを受ける。
相手の足が左ヒザに入りもん絶。叫び声を上げて倒れ込んだ後、ピッチの外に出て治療を受けるも、そのまま交代を余儀なくされた。
状態が心配されるなか、このドゥムフリースの危険なプレーに対して日本のファンが激怒。SNS上では、「何でカード貰ってないん？」「ガチで危ない」「怪我だったら許さねえからな」「イエローだろどう考えても」「靭帯やってないといいけど」「膝いれたな」「横から削ってる」といった声があがっている。
大事には至らないことを願うばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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