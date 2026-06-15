◇MLB ホワイトソックス6-4ドジャース(日本時間15日、レート・フィールド)

ドジャースの大谷翔平選手とホワイトソックスの村上宗隆選手が両チームによるカード3連戦で仲睦まじいやりとりを見せました。

大谷選手はカード最終戦となった15日、7回の第4打席でホワイトソックス側のベンチに豪快な打球を飛ばしてファウルとすると、村上選手が驚きのリアクションを見せ、大谷選手は苦笑いで反応。

村上選手はこの日の試合後、自身のInstagramのストーリーズを更新し、口が開いた状態の大谷選手の写真を掲載。その口の中に大谷選手の名前をタグづけするという小さないじりをしていました。

大谷選手も14日にInstagramのストーリーズを更新し、満面の笑みでベンチから試合を見送る村上選手のソロショットを投稿していました。

さらにMLBの公式Instagramではそれぞれのベンチで2人がやりとりする動画が公開。互いにジェスチャーを送り合ったり、村上選手が大谷選手に投げキッスを送って大谷選手は会釈で反応したりと、楽しそうな様子が明かされました。