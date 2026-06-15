「サイコム サマーキャンペーン 2026」開催。デュアル水冷PCも対象に
サイコムは6月12日、PC本体やオプションの割引などを含むキャンペーン「サイコム サマーキャンペーン 2026」を開始した。実施期間は8月31日まで。
「サイコム サマーキャンペーン 2026」開催。デュアル水冷PCも対象に
期間中、ゲーミングPC「G-Master Spear」「G-Master Velox」シリーズ、静音PC「Silent Master」シリーズ（PRO/NEO）の各モデルを2万円引きで販売し、ゲーミングPC「G-Master Hydro」「G-Master Hydro Extreme」「Lepton Hydro」「Lepton Hydro Extreme」シリーズを3万円引きで販売するというセール施策。
対象グラフィックスカードを10,000円引きで選択できるようになるほか、Crucial製SSDも10,000円引きに。Premium Line全モデルの保証を3年に延長し、BTOパソコンの送料無料施策実施、さらにSMBCショッピングローンの金利をサイコムが負担し、最大36回分無料で購入に役立てることも可能だ。
「サイコム サマーキャンペーン 2026」開催。デュアル水冷PCも対象に
期間中、ゲーミングPC「G-Master Spear」「G-Master Velox」シリーズ、静音PC「Silent Master」シリーズ（PRO/NEO）の各モデルを2万円引きで販売し、ゲーミングPC「G-Master Hydro」「G-Master Hydro Extreme」「Lepton Hydro」「Lepton Hydro Extreme」シリーズを3万円引きで販売するというセール施策。
対象グラフィックスカードを10,000円引きで選択できるようになるほか、Crucial製SSDも10,000円引きに。Premium Line全モデルの保証を3年に延長し、BTOパソコンの送料無料施策実施、さらにSMBCショッピングローンの金利をサイコムが負担し、最大36回分無料で購入に役立てることも可能だ。