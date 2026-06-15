NHK・Eテレのトーク番組「こどもピンチ！レスキュー隊〜君のピンチが世界を救う！〜」が22日午後後7時から放送される。子どもたちがピンチに陥った時の対処を考える番組。

とにかく明るい安村（44）とゆうちゃみ（24）が、小学生3人のレスキュー隊メンバーと共に様々なピンチのエピソードを披露。その解決・対処法を一緒に考えていく。「お母さんが電車に駆け込み乗車して妹を駅に置いてきぼり」「部屋に隠していた30点のテストを親に見られそうになった」「プールに飛び込んだら水着が脱げそうになった」。番組では東京近郊の小学生が日常の中で体験した、様々なピンチのエピソードを紹介。

プールに飛び込んだ時に水着のひもが緩んで脱げそうになった時の対処法では、オーストラリアの結び研究家による提案を紹介する。また、長年ピンチについて考え続けているイラストレーターで絵本作家の鈴木のりたけ氏（51）もインタビュー出演する。

NHKエデュケーショナルの浦上光太郎プロデューサーは「『自分だけかも…』と思っていた恥ずかしい出来事でも、実は誰もが経験している『あるあるのピンチ』だということが見えてくる番組です。ピンチをどんどん共有して、解決策を一緒に考える。この番組を見て、もうピンチなんか怖くないと思ってもらえればいいですね」と話している。