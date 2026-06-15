【【オールアザー版】川越紗彩写真集 なんとかなるかも】 6月15日 発売 価格：2,750円

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KADOKAWAは、元NGT48メンバー・川越紗彩さんの1st写真集のオールアザーデジタル版「なんとかなるかも」を6月15日に発売した。価格は2,750円。

本書は、昨年10月に発売された1st写真集「なんとかなるなる」のオールアザーカットで構成されたデジタル写真集。「2万枚にも及ぶアザーカットを世に出さないのはもったいない」という想いから、発売が決定。1st写真集では恥ずかしくて掲載できなかったものの、「デジタルなら見せてもいいかも」と思えた大胆なカットを、川越さん自身がセレクトした。

本作はバックショットを多数収録し、布面積の少ないランジェリーや水着カットを中心に構成。1st写真集以上に肌見せしたカットも多数掲載されており、グラビア色を強調した全81ページの大ボリュームとなっている。

【川越紗彩さんのコメント】

この度、1st写真集『なんとかなるなる』がご好評につき、未公開のアザーカットをたっぷり収録した電子版『なんとかなるかも』の発売が決定いたしました！

1st写真集には入りきらなかったお気に入りのカットや、ここでしか見られない特別な写真をたくさん詰め込んだ一冊になっています！

『なんとかなるなる』を楽しんでくださった方にも、これから初めて見てくださる方にも、ぜひお手に取っていただけたら嬉しいです！

『なんとかなるかも』も、沢山の方に愛していただけますように！

（C）KADOKAWA PHOTO／田中智久