イサク＆ヨケレスがアベック弾！Wエース躍動のスウェーデン、チュニジアを５発粉砕！壮絶２−２日本戦から４時間、F組もう１カード【W杯】
現地６月14日に開催された北中米W杯のF組１節で、スウェーデン代表とチュニジア代表がメキシコのモンテレイで対戦した。
壮絶な戦いの末、２−２で引き分けた日本対オランダの４時間後。F組のもう１カードは、早々にスコアが動く。ゴール前でセカンドボールに反応したアヤリが、強烈なシュートを突き刺し、スウェーデンが開始７分で先制した。
チュニジア人の父を持つ22歳のブライトンMFは、ゴールセレブレーションはせず。チュニジアへの強いリスペクトを示した。
欧州予選は２分４敗で未勝利も、プレーオフを制して這い上がったスウェーデンはさらに30分、鋭いカウンターを発動。イサクが２トップの相棒ヨケレスとの連係で仕留め、追加点を挙げる。
２点のビハインドを負ったチュニジアだが、43分にロングスローの流れからレキクがヘッドでねじ込み、前半のうちに１点を返す。
ただ、ポッター監督のチームは決して流れを引き渡さない。59分にイサクがゴール前でボールをかっさらい、ヨケレスがフィニッシュ。またもやダブルエースのコンビネーションが炸裂し、再び２点差とする。
終盤にかけてはオープンな展開となるなか、84分にFKから途中出場直後のスバンベリ、90＋６分にアヤリがさらにゴールをゲット。結局、スウェーデンは５−１でチュニジアに圧勝した。
20日に行なわれる２節でスウェーデンはオランダ、チュニジアは日本と相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
壮絶な戦いの末、２−２で引き分けた日本対オランダの４時間後。F組のもう１カードは、早々にスコアが動く。ゴール前でセカンドボールに反応したアヤリが、強烈なシュートを突き刺し、スウェーデンが開始７分で先制した。
チュニジア人の父を持つ22歳のブライトンMFは、ゴールセレブレーションはせず。チュニジアへの強いリスペクトを示した。
２点のビハインドを負ったチュニジアだが、43分にロングスローの流れからレキクがヘッドでねじ込み、前半のうちに１点を返す。
ただ、ポッター監督のチームは決して流れを引き渡さない。59分にイサクがゴール前でボールをかっさらい、ヨケレスがフィニッシュ。またもやダブルエースのコンビネーションが炸裂し、再び２点差とする。
終盤にかけてはオープンな展開となるなか、84分にFKから途中出場直後のスバンベリ、90＋６分にアヤリがさらにゴールをゲット。結局、スウェーデンは５−１でチュニジアに圧勝した。
20日に行なわれる２節でスウェーデンはオランダ、チュニジアは日本と相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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