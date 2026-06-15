アルファードをスポーティに！ドレスアップだけではないGRならではの価値

トヨタは2026年6月3日、高級ミニバン「アルファード」の一部改良モデルを発売しました。

今回の改良では、新たにPHEV（プラグインハイブリッド）仕様のZグレードと、HEV（ハイブリッド）専用のGグレードを設定。さらに、乗り心地や内外装の質感向上など、商品力の強化が図られています。

【画像】超カッコいい！ 「GR仕様」に完全豹変!? トヨタ新「アルファード」の過激な姿です！（30枚以上）

そんな進化を遂げたアルファードには、従来から設定されているGRブランドのカスタマイズパーツも引き続きラインナップされています。

アルファードは2002年の初代モデル登場以来、高級ミニバン市場を牽引し続けている人気モデルです。

ハイブリッドモデルも早くから展開され、2003年にはすでにラインアップへ加わっていました。

現行モデルは2023年6月にフルモデルチェンジを受けた4代目。「快適な移動の幸せ」をコンセプトに開発され、プラットフォームの刷新によって快適性や乗り心地を大幅に向上させています。

パワートレインはガソリン車、HEV、PHEVの3種類を設定し、多様なニーズに対応しています。

今回の一部改良では、中核グレードとなるZにPHEV仕様を追加したほか、HEV専用のGグレードを新設。より幅広いユーザー層が選びやすいラインナップとなりました。

また、全グレード共通の改良として、新ボディカラー「ニュートラルブラック」を追加。さらに、足回りには周波数感応型ショックアブソーバーを採用し、よりしなやかな乗り心地を実現しています。

最上級グレードのExecutive Loungeでは、内装加飾をブロンズスパッタリングで統一し、上質感を高めました。

価格（消費税込み、以下同）は559万9000円から1069万9700円。4人乗り仕様の特別架装車「Spacious Lounge」は1276万9900円から1485万円で展開されています。

そんなアルファードには、GRブランドならではのカスタマイズパーツが用意されています。

まず足元には、ブラックマイカ×ポリッシュ仕上げの20インチ鋳造アルミホイールを設定。ミシュラン製タイヤとのセット価格は1台分で43万4500円です。

エクステリアでは、CFRP製のGRカーボンナンバーフレームを用意。フロント用、リア用ともに価格はそれぞれ1万9800円となっています。

さらに、GRロゴ入りのGRロックボルト（1台分5500円）やGRバルブキャップ（1台分3960円）といったアクセサリー類も設定され、さりげなくスポーティな個性を演出します。

GRパーツの魅力は見た目だけではありません。走行性能の向上を目的とした機能パーツも充実しています。

GRスポーツサイドバイザー（3万6300円）は、換気性能を高めるだけでなく、エアロスタビライジングフィンを採用することで、走行安定性やステアリング応答性の向上に貢献します。

また、車種専用設計のGRパフォーマンスダンパーセット（9万9000円から13万2000円）は、走行中に発生する微振動や騒音を低減。操縦安定性と快適性を高次元で両立します。

さらに、GRドアスタビライザー＆GRブレースセット（6万9300円から8万2500円）は、ボディ剛性を高めることで車両の応答性を向上させ、上質な乗り味を実現します。

※ ※ ※

アルファード向けのGRパーツは、単なるドレスアップにとどまらず、走行安定性や操縦性、快適性の向上まで見据えて開発されている点が大きな特徴です。

また、本記事で紹介したGRパーツ以外にも、迫力あるスタイリングや華やかな存在感を演出するMODELLISTAブランドのカスタマイズパーツも用意されており、ユーザーの好みに応じた幅広いカスタマイズを楽しむことができます。