猫の老化を加速させるNG習慣4選

愛猫にいつまでも若々しく過ごしてもらうには、日常生活に潜むリスク要因を減らすことが大切です。しかし、飼い主自身がそのリスクに気づいていないケースもあります。

病気としてすぐに現れるわけではないものの、猫の老化を着実に早めるNG習慣があります。

1.「水を飲まない」と思いつつ放置

猫は体内の水分を効率よく利用できるせいで、もともと水を飲む量が少ない動物です。器やお水に工夫をしても、なかなか思うように飲んでくれないこともあるでしょう。

慢性的な水分不足になると、被毛がパサついたり便秘がちになったりして、老けた印象になりやすくなります。さらに、そのまま水分不足を放置すれば、腎臓に慢性的な負荷がかかり、尿路疾患や慢性腎臓病になるリスクもあるのです。

飲み水だけでなく、食事からも水分を摂れるようにしましょう。ウェットフードや猫用スープを活用すると、水分摂取量を増やすことができます。定期的にペースト状のおやつを与えている家庭では、少量のお湯で溶いてあげるのもよいでしょう。

2.食べさせるけど運動は猫任せ

室内飼いの猫は、動ける範囲が限定的なので運動不足になりがちです。避妊や去勢で基礎的な消費カロリーが減っている上、安定的に食事をもらえることから太りやすい状況になっています。

ぽっちゃり猫はかわいいものですが、猫の太り過ぎは、人が考えているよりも関節や内臓に負担がかかりやすくなります。関節への負担から動きにくくなることで、体全体の衰えにつながります。

運動時間を猫任せにしていると運動量が不足します。愛猫の体型を維持するには、年齢にあった遊びでしっかり運動させること、そして体重に合わせて食事量の上限を守り、計量してから与えることが必要です。

3.口腔ケアを怠る

猫の歯垢はほんの数日でカチカチの歯石になってしまい、放っておくと高確率で歯周病を引き起こします。歯茎の際が赤くなっていたら歯周炎のはじまりです。

歯周病が悪化すると、菌が全身に広がり、歯だけでなく全身への影響もあると考えられています。臓器がダメージを受けた結果、内臓の働きは衰えて、体全体の老化を加速させてしまうのです。

とはいえ、急にハブラシでシャカシャカと歯磨きできる猫はほとんどいないでしょう。飼い主がやり方に慣れる必要もあります。最初のうちはデンタルケア用のおやつやサプリを併用しつつ、口周りを触る、指で歯に触れるなど少しずつ歯磨きを継続していきましょう。

4.刺激がない環境で過ごさせる

猫は基本的に「昨日と同じ今日」を送れることが幸せです。ただし、安心できる環境の中でも、適度な刺激は健康維持に欠かせません。

単調な毎日が続き、飼い主とのコミュニケーションまで不足すると、脳を使う機会が減少してしまいます。年齢にそぐわず早い時期から夜鳴きや徘徊といった老化の象徴である認知機能の低下が見られることがあります。脳への刺激が減ることで、神経の働きが低下していくためです。

刺激の少ない生活による老化を防ぐには、狩猟本能を刺激することが効果的です。おもちゃで遊ぶ、猫用動画を見せる、窓辺に外を眺められるスペースを作るなどして視覚と聴覚に刺激を与えると、脳の若々しさを保つのに役立ちます。

猫の老化を遅らせるための対策

猫の老化を遅らせるには、毎日の「食事」と「環境」、そして飼い主の「観察」が重要です。

食事は、年齢に合わせたフードを選び、体重に合わせた適切な量を与えましょう。猫は季節や気温の変化によって、食欲に差が出ることがありますので、定期的に体重を測り、体調やステージに合わせた適正量を守ることが大切です。

環境面では、寒暖差ストレスが老化に影響する可能性があります。猫は体温を維持するために余計なエネルギーを使うと体力を消耗し、衰えを早める可能性があります。逆に暑すぎる環境は熱中症の危険があるため、エアコンなどで適切な温度管理をしましょう。もちろん、隠れる場所の確保や適度な運動（遊び）も含め、ストレスの少ない環境で動けることが老化防止に役立ちます。

そして、猫の変化に気づくには日頃からの観察が大切。猫は不調があっても隠しがちなので、早く異変に気づけるかがカギになります。自宅での観察と定期的な健康診断を習慣化して、愛猫の健康と若さの維持に役立てましょう。

まとめ

愛猫には長生きしてほしいと思っていても、毎日のお世話を負担に感じることはあるでしょう。特に、猫が水をあまり飲まなかったり、歯磨きを嫌がったりすると、対応が難しいと感じることもあるでしょう。

日常の何気ない悪習慣でも、長い目で見ると大きなリスクにつながることを、飼い主は理解しておく必要があります。

猫の老化を遅らせ、健康寿命を延ばすために必要な対策を今日からはじめましょう。

(獣医師監修：加藤桂子)