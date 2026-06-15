くら寿司が反落、４月中間期は増収減益で着地

くら寿司<2695.T>が反落している。前週末１２日の取引終了後に発表した４月中間期連結決算が、売上高１２５２億５３００万円（前年同期比６．５％増）、営業利益２４億７６００万円（同１４．７％減）、純利益１８億３５００万円（同６．１％減）と減益で着地したことが嫌気されている。



国内でカニやウニなどの質の高い商品フェアや話題となるコラボキャンペーンのほか、「超熟成シリーズ」などの新商品を展開したことが奏功したほか、国内５店舗、米国５店舗、アジア２店舗の新規出店を行ったことが寄与し、売上高は上期として６年連続で過去最高を更新した。ただ、原材料価格の上昇が続いているほか、出店に伴う費用なども利益を圧迫した。



なお、２６年１０月期通期業績予想は、売上高２５７０億円（前期比４．９％増）、営業利益５０億円（同８．４％減）、純利益３０億円（同１６．８％減）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS