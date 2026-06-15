15日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数303、値下がり銘柄数224と、値上がりが優勢だった。



個別ではＡＨＣグループ<7083>がストップ高。Ｒｉｄｇｅ－ｉ<5572>は一時ストップ高と値を飛ばした。ミラタップ<3187>、コマースＯｎｅホールディングス<4496>、ＨＵＭＡＮ ＭＡＤＥ<456A>、フォースタートアップス<7089>、スカイマーク<9204>は年初来高値を更新。旅工房<6548>、ビーマップ<4316>、ベルトラ<7048>、Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ<219A>、ＢＲＡＮＵ<460A>は値上がり率上位に買われた。



一方、アストロスケールホールディングス<186A>、Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ<218A>がストップ安。ＦＵＮＤＩＮＮＯ<462A>は一時ストップ安と急落した。Ｃｈｏｒｄｉａ Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ<190A>、インテグループ<192A>、Ｓｃｈｏｏ<264A>、ベースフード<2936>、ＧＶＡ ＴＥＣＨ<298A>など37銘柄は年初来安値を更新。ブレインズテクノロジー<4075>、ＱＰＳホールディングス<464A>、Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ<290A>、アクセルスペースホールディングス<402A>、Ｔｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ<278A>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース