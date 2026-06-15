Ｊ２磐田は１５日、三浦文丈監督との契約を解除したと発表した。後任には、Ｊ１清水で監督を務めた秋葉忠宏氏（現神戸コーチ）が就任する。

三浦前監督は今季開幕時はコーチを務めていたが、シーズン途中に志垣良監督の退任を受けて昇格。プレーオフラウンドも含めて９試合で４勝５敗（ＰＫ戦勝利は１、負けは３）の成績だった。チームはＪ２、Ｊ３全４０クラブ中３２位でシーズンを終えた。

三浦前監督はクラブを通じて、「シーズン途中から監督としてチームに関わらせていただいたが、この成績は満足できるものではなかった。ファン・サポーターの皆さまの期待に応える結果を残すことができず、自分自身の力不足を強く感じています。申し訳ありませんでした」とコメントした。

その上で、「そのような状況の中でも、ホーム、アウェーにかかわらず最後まで一緒に戦ってくださったファン・サポーターの皆さまに心から感謝しています。試合後に『次だ』『まだここからだ』と前向きな声をかけていただいたことは大きな力となりましたし、決して忘れることはありません」と感謝を伝えた。