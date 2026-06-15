盤上に駒が並べられる前から、水面下での激しい心理戦はすでに始まっていた。将棋の早指し団体戦「JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026」予選Aリーグ第2試合、北海道・東北バルペックス対中部トライキングスが6月13日に放送され、第1局で両チームの“忍者”が激突。今大会から導入された新ルール「先手番入札制度」でわずか1秒差という究極の読み合いが発生し、高度な駆け引きがファンを大いに沸かせた。

【映像】入札時間が読み上げられた瞬間のリアクション

互いにチーム初戦となった第1局は、北海道・東北を率いる屋敷伸之九段（54）と、中部のエース・服部慎一郎七段（26）の対戦に。変幻自在の指し回しと意表の駒の活用を得意とし“忍者屋敷”と評される屋敷九段に対し、服部七段も「忍者ハットリくん」にかけて“ニンニン”の愛称で親しまれていることから、“忍者対決”と大きな注目を集めた。

現在、棋聖戦五番勝負で藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）に挑戦中と勢いに乗る服部七段と、ベテランの屋敷九段は、公式戦を含めてこれが初手合いとなった。

対局前から両者は激しい火花を散らした。今期から導入され、大きな話題を呼んでいる「先手番入札制度」は、勝敗に直結することもあるため、各チームが趣向を凝らして心理戦を繰り広げている。屋敷九段は「先手獲れるかな」と悩ましげな表情を見せつつも、「様子見」を強調してマイナス1秒を入札。自分の持ち時間を極力減らさないための究極の1秒を投じたが、これまでの予選対局の入札傾向から見れば、かなり消極的な入札とも言える。

一方、注目の集まった服部七段は「先手を獲りに行った方がいいのかな」としつつも、書き記したのは「0秒」。入札時間が同じ場合は振り駒で決定するが、後手番でも構わないという意思の表れとなった。

互いの入札時間が発表されると、マイナス1秒と0秒、その差はわずか1秒という究極の読み合いに、両軍の控え室は大盛り上がり。中部の澤田真吾七段（34）が「さすが“忍者”同士」と声を上げれば、北海道・東北の中村太地八段（38）も「超ビックリっす！」と、高度な心理戦に大興奮の様子だった。視聴者からも「さすがのギャンブラーの感よ」「これは笑うわｗ」「やしきの1秒」「１秒で先手は味がいい」といったコメントが相次ぎ、盤外の駆け引きにファンもすっかり魅了されていた。

注目の対局は、角換わりの戦型から屋敷九段が仕掛ける展開に。しかし、勢いに乗る服部七段が“先輩忍者”を猛追。中盤以降は強者の指し回しで圧倒し、122手でチームに大きな先勝を持ち帰った。なお、この試合全体は北海道・東北バルペックスが5勝3敗で勝利を収め、1位決定戦へと駒を進めている。

◆JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026 超早指しの『ABEMAトーナメント』と『地域対抗戦』が融合した新シリーズ。全国を6つの地域ブロックに分け全8チームによって競う団体戦。各チームは監督1名とドラフト会議で指名された棋士4名の計5名で構成される。予選は4チームずつ2リーグに分かれ、上位2チームが本戦トーナメントに進出。試合は5本先取の9本勝負で、対局は持ち時間5分、1手指すごとに5秒加算のフィッシャールールで行われる。今大会より「先手番入札制度」を採用。対局開始前に持ち時間を「競り」にかけ、提示した時間がそのまま対局時の持ち時間からマイナスされる。

（ABEMA／将棋チャンネルより）