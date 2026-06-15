松下洸平、ドラマ『銀河の一票』を観た鈴木亮平からの連絡に「誰に言われるよりもうれしかった」

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黒木華が主演を務め、野呂佳代がバディ役を演じる、カンテレ・フジテレビ系・月10ドラマ『銀河の一票』。このたび、劇中で与党の若手議員を熱演する松下洸平からコメントが到着した。

■「ドラマじゃないじゃん…もうほぼリアルじゃん…」

このドラマは、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党・民政党幹事長の娘で秘書の星野茉莉 （黒木華）が、政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂佳代）を東京都知事にすべく選挙に挑む、あらたな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。

第8話では、あかりの選挙事務所を訪れた“謎の女性”の正体が、人気声優・白鳥光留（日高のり子/「高」は、はしごだかが正式表記）であることが明かされた。

そんな光留が打ち明けた、“声を出せなくなった理由”に、Xでは

「声優さんの生成AI問題…タイムリーすぎる」

「すごい脚本だ。“今”すぎる」

「ドラマじゃないじゃん…もうほぼリアルじゃん…」

「声を出したら学習されちゃう…当事者ならではの苦しみだ」

「技術は使うものであって使われるものではない」

と、反響が続々。

そして、“最強のウグイス嬢”参戦を感じさせたラストには、「声出さないで終わるのすごい！この演出はウグイス嬢での第一声が映える！」「ウグイスさんが日高のり子さんの選挙カーなんてわざわざ聞きに行っちゃうだろ」「あかり陣営が毎話強くなっていく」と、期待が寄せられた。

TVerで総合ランキング1位を獲得した第8話は、6月15日22時まで無料見逃し配信中だ。第9話では、物語がいよいよ本格的な選挙戦に突入する。告示日直前、いまだに泡沫（ほうまつ）候補扱いされるあかりをトップに押し上げるため、五十嵐（岩谷健司）はある奇策を考える。しかしあかりは、演説の練習を重ねるも、緊張のあまりうまく声を出せずにいて…。

■「皆さんのリアルをしっかりと描いた作品です」（松下洸平）

“決戦開始”を迎える第9話放送を前に、都知事選への出馬を表明した日山流星役・松下洸平からコメントが到着した。

ここまでの放送を振り返り、松下は「ありがたいことに『おもしろい』という声をたくさんいただくので、作品づくりに携わるひとりとして大変うれしく思っています」とコメント。続けて「鈴木亮平さんからも『おもしろい』とわざわざご連絡をいただきました。到底及ばないですが、僕は亮平さんの背中をずっと追いかけているので、誰に言われるよりもうれしかったです。亮平さんが観てくださっているというだけで背筋が伸びます」と、笑顔を見せた。

さらに、撮影現場では「政治家の所作など、さまざまなことを教えていただいている政治監修の方に『様になってる』と言っていただきました」と明かし、「共演者の皆さんのすばらしいお芝居にしっかり応えられるよう、日山流星という役と向き合いました。“説得力”は物語を届けるにあたってすごく大事なので、本当にうれしかったです」と語った。

また、本作について「僕は一票を投じていただく側ですが、実際に世界を動かしているのは主権者である国民の皆さんで、そんな皆さんのリアルをしっかりと描いた作品です」と、魅力を解説。「今の自分の生活が何で成り立っているのか、自分は本当に“幸せ”なのか…。自分だけがよければいいのではなくて、みんながよくなるためにはどうすればいいのか。国民一人ひとりが輝く未来をみんなでつくっていかないといけないし、自分もその星のひとつでありたい。僕自身も、普段あまり考えないことを考えるきっかけになって、視野が少し広がった気がします」と、力を込めて話した。

最後に、今後のストーリーについて「本格的に選挙戦が始まり、投開票日までかなり丁寧に描いていきます。あかりや流星の最終演説までしっかり見届けていただいて、『おもしろかった』と終わってもらえるように、最後までやり遂げたいと思います。流星が抱えていること、企んでいることも明らかになるので、ぜひ楽しみにしていてください！」とアピールした。

■第9話あらすじ

都知事選の告示日まであと4日。あかり（野呂佳代）の事務所はまもなく始まる選挙戦に向け、準備に追われていた。蛍（シシド・カフカ）が言い出した、告示日の1日で都内の全掲示板に選挙ポスターを貼り終える「告示日当日全掲示板制覇」計画は大きく進展。組織力のある政党の推薦候補にしかできない無謀な作戦に思われたが、後援会長の敦史（岩松了）らの尽力で着々とボランティアが集まり、一気に現実味を帯びてくる。

だがその一方、世間の注目はもともと知名度のある流星（松下洸平）や風間（梶裕貴）に集中。マスコミもあかりをいまだに泡沫（ほうまつ）候補扱いし、茉莉（黒木華）は悔しくて仕方ない。そんななか、五十嵐（岩谷健司）が有権者を振り向かせる奇策を思いつく。

同じ頃、風間陣営では、風間が自身の秘密を告白し、葛巻（堀部圭亮）らを驚かせていた。すでにこの事実をつかんでいた雫石（山口馬木也）は、風間のネガティブキャンペーンに利用しようとするが、流星や鷹臣（坂東彌十郎）は意外な反応を示す。

告示日前夜、演説の練習を重ねるも、緊張のあまりうまく声を出せないあかり。そしていよいよ、決戦開始の朝がやってきて――。

■番組情報

カンテレ・フジテレビ系『銀河の一票』

毎週月曜 22:00～

出演：黒木華 野呂佳代 三浦透子 渡邊圭祐 倉悠貴 ／ 小雪 本上まなみ ／

シシド・カフカ 岩谷健司 山口馬木也 ／ 木野花 岩松了 坂東彌十郎 松下洸平

脚本：蛭田直美

音楽：坂東祐大

主題歌：浜野謙太（在日ファンク）＆後藤真希 feat. 黒木華＆野呂佳代「おーへい」（日本コロムビア）

制作著作：カンテレ MYRIAGON STUDIO

■関連リンク

『銀河の一票』番組サイト

https://www.ktv.jp/ginganoippyou/