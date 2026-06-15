日本はオランダと対戦し2-2ドロー

日本代表の北中米共催ワールドカップ（W杯）の初戦オランダ代表戦が、現地時間6月14日にアメリカのテキサス州ダラスで行われ2-2で引き分けた。

試合後に森保一監督が「勝てなかったのは残念」とオランダ戦を総括した。

日本は後半立ち上がりの5分、DFフィルジル・ファン・ダイクに先制ゴールを許したが、同12分にMF中村敬斗の右足シュートで同点に。同19分には再び勝ち越しを許すも、同44分に途中から出場したFW小川航基がコーナーキックから合わせ、MF鎌田大地に当たったボールがゴールネットを揺らし、2-2に追いついた。

森保監督は「勝てなかったのは残念」としながらも、「最後までタフに粘り強く最後まで戦い抜くということを実践してくれた」と選手を労った。再び「悔しい部分がありますけど」としたが、「チームとしての戦いが共有できた」と評価した。

攻守に手応えもあった。「粘り強く、我慢強く守備をするところと、アグレッシブに攻撃する回数も増やしていきましたし、狙っていたこと、準備していたことを選手たちがしっカリ実行してくれた」と評価。「簡単な環境ではないですけど、ダラスに来てくれた日本サポーターと、朝早くから日本から応援してくれた念が気が選手を動かしてくれた」とファン・サポーターに感謝の言葉を残した。

そして、最後には「想定外も想定内ということで、アクシデントも現実を乗り越えていこうということを選手たちが冷静にやってくれていると思います。次の試合、勝点3とれるようにチーム一丸となってプレーしたいです」と次のチュニジア戦に目を向けた。（FOOTBALL ZONE編集部）