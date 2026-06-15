「あなたに出来るの？」派遣面談で馬鹿にされ「ありえない」と激怒したエンジニア女性 

派遣社員として働く前の職場見学や顔合わせは、求職者が職場の実態を見極める場でもある。

投稿を寄せた広島県の50代女性（ITエンジニア／年収350万円）は、派遣の事前打ち合わせという名目で行われた実質的な面談で、「一緒に働くであろう女性社員」から思わぬ対応を受けたという。（文：篠原みつき）

「面談でキレるのはまずありえないです」

女性によれば、相手は事務職だったという。初対面にもかかわらず強い言葉をぶつけられた。

「感情的になりキレられ『あなたに出来るの？』とバカにされ」

しかし女性はITエンジニアとしてSES（システムエンジニアリングサービス）でデータの取り扱いや集計の経験がある。「データ集計の内容を擦り合わせても、過去に長く携わってきた業務」だったという。それにもかかわらず、相手は露骨に見下した態度をとってきた。

見かねた総務担当がなだめに入る事態となったが……。

「今回は派遣というだけでマウントをとりバカにされたのと、どうも前任者もパワハラで契約更新しなかった状況が垣間見れたので、その紹介はお断りしました」

この状況に、「同行した派遣会社の営業担当もびっくりしていて、だから他社の後任なのにうちに声がかかったと理解。面談でキレるのはまずありえないです」と呆れたように振り返った。

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