新日本プロレス１４日の大阪城ホール大会で、ＩＷＧＰタッグ王者の「ノックアウト・ブラザーズ（Ｋ．Ｏ．Ｂ）」ことＹｕｔｏ―Ｉｃｅ（２９）、ＯＳＫＡＲ（２７）組がＨＥＮＡＲＥ（３３）、グレート―Ｏ―カーン組組に敗れ、７度目の防衛に失敗した。

合体技攻勢で優位を築いた王者組だったが、合体技Ｋ．Ｏ．Ｂは決められない。ＩｃｅはＨＥＮＡＲＥの激しい打撃戦を繰り広げた後で、場外のオーカーンからイス攻撃を浴びてしまう。

さらにＯＳＫＡＲが排除され、完全にＩｃｅが孤立してしまうと、コーナー上からオーカーンのエリミネーターと、ＨＥＮＡＲＥのパワーボムの合体技「グレートボム」を浴びて万事休す。昨年８月の凱旋から無敗街道を歩んできたＫ．Ｏ．Ｂが、タッグマッチで初黒星を喫した。

失ったものはベルトだけではない。この日は真夏の祭典「Ｇ１クライマックス」（７月１１日、米国・シカゴで開幕）の出場選手２０選手１６選手が発表され、そのうち２枠は「ＩＷＧＰタッグ王者」となっていた。王座陥落となったＫ．Ｏ．Ｂは出場者決定戦（２３日、７月６日、後楽園）に回ることが確実だ。

バックステージでタイチから出場者決定戦での対戦を呼びかけられたＩｃｅは「プロレスラーになれて良かったな、オイ。今日起こったことのすべてのこと、カネに変えてやる。タイチか、もうすでにプロレスハイや」と逆襲を宣言。挫折を味わった昨年度のプロレス大賞最優秀タッグチームは、早期巻き返しを狙う。