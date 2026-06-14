福島県の市で「名前がかっこいい」と思う市5選！ 「伊達市」を抑えて最多票だったのは？【2026年調査】
初夏の爽やかな風が心地よく、週末の旅行や初秋に向けた長期休暇の計画を立て始める人も多い季節になりました。旅先の地名や、その響き・字面の印象は、その土地への興味をかき立てる楽しいポイントのひとつです。
All About ニュース編集部では、2026年5月27日、全国20〜60代の男女250人を対象に、市に関するアンケートを実施しました。その中から、福島県の市で「名前がかっこいい」と思う市5選をランキング形式でご紹介します。
【「治安がいい」と思う市ランキングの結果も見る】
▼回答者コメント
「馬などどうぶつの名前が入っているものにかっこよさを感じる」（40代女性／熊本県）
「かっこいい漢字の並びをしていると思う」（40代女性／神奈川県）
▼回答者コメント
「相馬は人の名前としてもかっこいいイメージがあるので」（30代男性／大分県）
「シンプルだけど存在感のある名前だと思うので」（50代男性／埼玉県）
▼回答者コメント
「漢字の並びが印象的で、どこか力強く個性的な雰囲気があります」（50代男性／青森県）
「語感もよく綺麗な地名だからです」（30代女性／静岡県）
▼回答者コメント
「『伊達』と言ったら『伊達政宗』の印象が強く、その印象からかっこいいと感じる」（20代女性／埼玉県）
「戦国武将を連想する名称でかっこいいです」（50代女性／埼玉県）
▼回答者コメント
「歴史ある城下町のイメージが強く、『会津若松』という名前に風格とかっこよさを感じるからです。響きも印象に残ります」（40代男性／北海道）
「会津藩で有名で勇ましくカッコよいと思った」（50代女性／埼玉県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年5月27日、全国20〜60代の男女250人を対象に、市に関するアンケートを実施しました。その中から、福島県の市で「名前がかっこいい」と思う市5選をランキング形式でご紹介します。
同率4位：南相馬市／16票同率4位は、「南相馬市」です。「馬」という動物の字を含む字面が評価されました。クールで整った漢字の並びや、音の響きの良さもかっこよさを感じる理由に挙げられています。
▼回答者コメント
「馬などどうぶつの名前が入っているものにかっこよさを感じる」（40代女性／熊本県）
「かっこいい漢字の並びをしていると思う」（40代女性／神奈川県）
同率4位：相馬市／16票同じく同率4位は、相馬野馬追で知られる「相馬市」です。人名としても通じる存在感のある名前が評価されました。シンプルながら整った字面や、音の響きの良さも支持を集めています。
▼回答者コメント
「相馬は人の名前としてもかっこいいイメージがあるので」（30代男性／大分県）
「シンプルだけど存在感のある名前だと思うので」（50代男性／埼玉県）
3位：喜多方市／23票3位は、ラーメンで全国的に知られる「喜多方市」です。漢字3文字が整然と並ぶ字面が評価されました。語感の良さや、どこか力強く個性的な雰囲気も魅力に挙げられています。
▼回答者コメント
「漢字の並びが印象的で、どこか力強く個性的な雰囲気があります」（50代男性／青森県）
「語感もよく綺麗な地名だからです」（30代女性／静岡県）
2位：伊達市／42票2位は、果樹栽培が盛んな「伊達市」です。戦国武将・伊達政宗を強く連想させる名前が評価されました。その勇ましく華やかなイメージが、そのままかっこよさにつながっているという声が多く寄せられています。
▼回答者コメント
「『伊達』と言ったら『伊達政宗』の印象が強く、その印象からかっこいいと感じる」（20代女性／埼玉県）
「戦国武将を連想する名称でかっこいいです」（50代女性／埼玉県）
1位：会津若松市／123票最多票を集めて1位に輝いたのは、鶴ヶ城や白虎隊で知られる歴史の街「会津若松市」です。会津藩の城下町としての風格が圧倒的な支持を集めました。漢字5文字が並ぶ長く珍しい市名のインパクトや、印象に残る響きも魅力に挙げられています。
▼回答者コメント
「歴史ある城下町のイメージが強く、『会津若松』という名前に風格とかっこよさを感じるからです。響きも印象に残ります」（40代男性／北海道）
「会津藩で有名で勇ましくカッコよいと思った」（50代女性／埼玉県）
福島県の市で「名前がかっこいい」と思う市ランキング
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)