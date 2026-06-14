雑巾がけの速さを競う「第１０回元祖雑巾がけタイムトライアルｉｎ木田」が１３日、島根県浜田市の木田暮らしの学校で開かれた。

個人と団体で延べ６８人が旧木田小木造校舎の廊下を駆け抜けた。

地元の木田地区振興協議会が２０１３年に廃校になった小学校で地域おこしをと企画。開会式で今田泰会長（７３）は、昭和初期の校舎は地域の宝だとし、「伝統ある廊下をどんどん磨いて」とあいさつ。男子中学生（１３）が「雑巾がけを通してぴかぴかにすることを誓います」と選手宣誓した。

コースは、小学１〜３年が直線の往復５０メートル、小学４年〜一般はＬ字形の往復８８メートルで、米ぬか雑巾に手をつけて駆けた。太鼓がたたかれ拍手喝采の応援の中、スタートは勢いよくても途中で足がもつれ、ゴールで転がり込む人が続出した。

滋賀県草津市から３年連続で参加した男性（４３）は、普段は公園で車輪付きの板を使って練習。１９秒３７で自己記録更新はならなかったが、一般男子で１位となった。「個性のある企画で人を呼び込むのに使える。記録更新を目指し鍛えて来年も参加したい。応援があるとしんどさを乗り越えられる」と喜んでいた。