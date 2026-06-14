サッカー観戦初心者の彼女に教えてあげると喜ばれること９パターン
いよいよワールドカップ開幕！ テレビ観戦を予定しているカップルも多いはずですが、実は「サッカーの楽しみ方がわからない」と思っている女性も少なくありません。そこで今回は、10代から20代の独身女性220名に聞いたアンケートを参考に、「サッカー観戦初心者の彼女に教えてあげると喜ばれること９パターン」をご紹介します。
【１】試合終了後、彼女が気になった選手のブログやTwitterを教えてあげる
「選手を身近に感じられると楽しそう」（20代女性）など、試合を通じて気になった選手について、より深く知りたくなる女性もいるようです。選手の個人ブログなどを紹介してあげると、次の試合の観戦を楽しみにしてもらえそうです。
【２】「彼はJ2から這い上がってきた苦労人だよ」など、選手のトリビアを披露する
「性格とか苦労話を聞くと感情移入しやすい」（20代女性）というように、サムライブルーの選手たちの「ピッチ外のトリビア」を教えてあげると、女性は興味が増すようです。所属クラブでの逸話など、マニアックな情報を集めておくとよさそうです。
【３】テレビの前で一緒に声を出せるよう、応援歌をレクチャーする
「耳に残るけど歌詞が微妙にわからない」（20代女性）など、テレビ観戦でもよく聞こえるサポーターの応援歌は、何を歌っているかわかりづらいもの。正しい歌詞を教えてあげると、盛り上がるタイミングで一緒に歌えて、一体感を味わえそうです。
【４】ハーフタイムに「前半のおさらい」と「後半の展望」をざっとまとめる
「休憩のあいだにポイントを教えてほしい」（20代女性）というように、前半終了後のハーフタイムは、ゲームの展開を解説する絶好のタイミングでしょう。「調子のいい選手は誰か」「選手交代がどう使われそうか」などの展望をまとめると、後半への期待度がアップしそうです。
【５】「今のプレーがなぜファールか」など、審判の微妙な判定について補足する
「素人には何のことやら…」（20代女性）というように、「ジャッジの基準」を知らない女性は多いようです。後ろからのチャージやハイボールの競り合いなど、わかりづらい判定について簡単にフォローしてあげると、ゲームに集中してもらえそうです。
【６】「あの状況でドリブル突破するのは至難のワザ」 など、プレーのすごさを解説する
「その場でパッと教えてくれると尊敬する」（20代女性）など、ハイレベルなプレーに対して「どうすごいか」を解説してあげると、「サッカーに詳しい人」だと感心してもらえるようです。日頃からJリーグや海外サッカーをよく見て、見識を高めておきたいものです。
【７】「サイドにいい選手が揃っていて縦に速い」など、対戦相手の特徴を簡単に紹介する
「『戦術』とか説明されても難しすぎる」（20代女性）など、初心者は専門用語を使われると困ってしまうもの。「守備が超固い」「FWが怪物級」という風に、各チームのストロングポイントを平易な言葉で紹介してあげると、見どころがわかりやすくなるでしょう。
【８】「彼は欧州で活躍しているイケメンFWだよ」 など、注目選手を教えてあげる
「知らない選手ばかりだから、誰を見ればいいか知りたい」（20代女性）など、日本代表ならともかく、他国の選手まで熟知している女性は少ないもの。せめて海外リーグのスター選手については、一通り特徴を教えてあげたいところです。
【９】「オフサイド」や「PK」などの重要なルールをわかりやすく説明する
「『オフサイドだ！』とか言われても、何のことだかわからない」（20代女性）など、サッカーの基本的なルールを知らない女性は多いようです。すべてを厳密に覚えるのは大変なので、「FKとPKの違い」など、必要最低限のポイントだけでもさらっと説明してあげましょう。
難しいサッカー知識を押し付けたりせず、要所を押さえた解説を心がけると、カップルでの観戦がもっと楽しくなるでしょう。（呉 琢磨）
【調査概要】
期間：2014年2月12日（水）から19日（水）まで
対象：合計220名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】試合終了後、彼女が気になった選手のブログやTwitterを教えてあげる
「選手を身近に感じられると楽しそう」（20代女性）など、試合を通じて気になった選手について、より深く知りたくなる女性もいるようです。選手の個人ブログなどを紹介してあげると、次の試合の観戦を楽しみにしてもらえそうです。
「性格とか苦労話を聞くと感情移入しやすい」（20代女性）というように、サムライブルーの選手たちの「ピッチ外のトリビア」を教えてあげると、女性は興味が増すようです。所属クラブでの逸話など、マニアックな情報を集めておくとよさそうです。
【３】テレビの前で一緒に声を出せるよう、応援歌をレクチャーする
「耳に残るけど歌詞が微妙にわからない」（20代女性）など、テレビ観戦でもよく聞こえるサポーターの応援歌は、何を歌っているかわかりづらいもの。正しい歌詞を教えてあげると、盛り上がるタイミングで一緒に歌えて、一体感を味わえそうです。
【４】ハーフタイムに「前半のおさらい」と「後半の展望」をざっとまとめる
「休憩のあいだにポイントを教えてほしい」（20代女性）というように、前半終了後のハーフタイムは、ゲームの展開を解説する絶好のタイミングでしょう。「調子のいい選手は誰か」「選手交代がどう使われそうか」などの展望をまとめると、後半への期待度がアップしそうです。
【５】「今のプレーがなぜファールか」など、審判の微妙な判定について補足する
「素人には何のことやら…」（20代女性）というように、「ジャッジの基準」を知らない女性は多いようです。後ろからのチャージやハイボールの競り合いなど、わかりづらい判定について簡単にフォローしてあげると、ゲームに集中してもらえそうです。
【６】「あの状況でドリブル突破するのは至難のワザ」 など、プレーのすごさを解説する
「その場でパッと教えてくれると尊敬する」（20代女性）など、ハイレベルなプレーに対して「どうすごいか」を解説してあげると、「サッカーに詳しい人」だと感心してもらえるようです。日頃からJリーグや海外サッカーをよく見て、見識を高めておきたいものです。
【７】「サイドにいい選手が揃っていて縦に速い」など、対戦相手の特徴を簡単に紹介する
「『戦術』とか説明されても難しすぎる」（20代女性）など、初心者は専門用語を使われると困ってしまうもの。「守備が超固い」「FWが怪物級」という風に、各チームのストロングポイントを平易な言葉で紹介してあげると、見どころがわかりやすくなるでしょう。
【８】「彼は欧州で活躍しているイケメンFWだよ」 など、注目選手を教えてあげる
「知らない選手ばかりだから、誰を見ればいいか知りたい」（20代女性）など、日本代表ならともかく、他国の選手まで熟知している女性は少ないもの。せめて海外リーグのスター選手については、一通り特徴を教えてあげたいところです。
【９】「オフサイド」や「PK」などの重要なルールをわかりやすく説明する
「『オフサイドだ！』とか言われても、何のことだかわからない」（20代女性）など、サッカーの基本的なルールを知らない女性は多いようです。すべてを厳密に覚えるのは大変なので、「FKとPKの違い」など、必要最低限のポイントだけでもさらっと説明してあげましょう。
難しいサッカー知識を押し付けたりせず、要所を押さえた解説を心がけると、カップルでの観戦がもっと楽しくなるでしょう。（呉 琢磨）
【調査概要】
期間：2014年2月12日（水）から19日（水）まで
対象：合計220名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査