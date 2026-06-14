「今日好き」かなりのカップル、仲良し麻辣湯デートショット公開「いつまでもラブラブで尊い」「推しカップル最強」の声
【モデルプレス＝2026/06/14】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた相塲星音（あいば・りのん）が6月14日までに、自身のInstagramを更新。恋人の河村叶翔（かわむら・かなと）との2ショットを公開した。
【写真】「今日好き」美男美女カップル「眼福すぎる」麻辣湯手に持ち密着
相塲は「またハマってる麻辣湯 キクラゲと鶏肉マスト」「＃双子麻辣湯」とつづり、麻辣湯を持ったショットを投稿。相塲が麻辣湯を指差し、頭を寄せ合った密着ショットで仲の良さが際立っている。
この投稿にファンからは「2人とも最高すぎる」「いつまでもラブラブで尊い」「眼福すぎる」「ずっと続いて欲しいカップル」「可愛すぎる」「推しカップル最強」などといった声が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は、「マクタン編」にてカップル成立した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」美男美女カップル「眼福すぎる」麻辣湯手に持ち密着
◆「今日好き」かなりのカップル、密着ショット披露
相塲は「またハマってる麻辣湯 キクラゲと鶏肉マスト」「＃双子麻辣湯」とつづり、麻辣湯を持ったショットを投稿。相塲が麻辣湯を指差し、頭を寄せ合った密着ショットで仲の良さが際立っている。
◆「今日好き」かなりのカップルの投稿に反響
この投稿にファンからは「2人とも最高すぎる」「いつまでもラブラブで尊い」「眼福すぎる」「ずっと続いて欲しいカップル」「可愛すぎる」「推しカップル最強」などといった声が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は、「マクタン編」にてカップル成立した。（modelpress編集部）
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