74歳のとき、医師から「正真正銘、ADHDです」と告げられたニトリ創業者の似鳥昭雄氏。しかし、その診断は青天の霹靂でも絶望でもなく、「なるほど」と長年の疑問が解ける瞬間だったという。忘れ物の多さ、人づきあいの苦手さ、学校での苦労――。発達障害という言葉すら知らなかった経営者が、自らの半生を振り返る。※本稿は、実業家の似鳥昭雄（著）、精神科医の岩波 明（監修）『発達障害の私だからこそ、成功できた』（祥伝社）の一部を抜粋・編集したものです。

74歳で発達障害と診断され

「しっくりくるな」と納得

「そうですね、似鳥さんは発達障害です」

普段から通っている病院の先生は、私にそう言って、さらにこう続けました。

「正真正銘、ADHDです。気がつかずにここまできて、仕事も成功なさったのは良かったですね」

74歳で「発達障害」の診断を受けた私は、ほんの少しのショックも感じませんでした。本当にまったくです。診断の数日前まで、「発達障害」という言葉すら知らなかったから、ネガティブなイメージもポジティブなイメージもありません。何の先入観もなく、ただただ先生の説明を「なるほど、そういうものか」と聞いていました。

「これは糖尿病や痛風といった病気の名前ではなく、その人が生まれつき持っている脳機能の偏りの総称です」

「脳機能に偏りがあるから、思考や行動のパターンに独特の特性が出ます」

「病気ではないから、治すべきものではないのです」

「ポジティブに表現すれば、脳の個性です」

診断を受けた私の素直な感想は、「しっくりくるな」でした。

私が診察を受けることになったのは、ぼんやりと見ていたテレビ番組がきっかけです。

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