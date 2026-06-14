【WEC】第3戦 ル・マン24時間（6月13日・14日／サルト・サーキット）

【実際の映像】キャデラックぶち抜き！称賛集めた大胆な動き

13日、世界三大レースのひとつ「ル・マン24時間レース」がスタートした。レース前半、トヨタの元F1ドライバー小林可夢偉が豪快なオーバーテイクを見せてレースを盛り上げた。

スタートから5時間が経過して、BMWの20号車とトヨタの8号車がトップ争いを演じているなか、現地サルトサーキットも暗くなりはじめている。解説担当でル・マン経験でもある中野信治氏によれば、「これくらいの時間帯になると、気温も路面温度も下がり、路面もラバーがのってきて、走りやすくなる」という。

トヨタのもう一台、7号車は元F1ドライバーの小林可夢偉がステアリングを握っており、前方を走るキャデラックの101号車と8位争いをしていた。コース後半の2つのコーナーが連続するエリアに入ると、7号車はひとつ目のインディアナポリス・コーナーで前を伺うが、101号車に巧みにブロックされてしまう。

しかし、小林はすぐに次のアルナージュ・コーナーへと狙いを変更。ここは一気に減速する超低速の右ヘアピンコーナーだったが、侵入でズバッとインをついて、豪快にキャデラックをぶち抜くことに成功した。なかば強引とも取れる追い抜きだったが、迫力で圧倒した形だ。

実況の辻野アナも思わず「アルナージュで飛び込んできた！」と叫び、中野氏も「結構アグレッシブにいきますね〜」と苦笑している。さらにその後、ストレートスピードで勝るキャデラックに抜き返されたものの、再びコーナーの連続するエリアで追い抜き返している小林の勇姿も見られた。

2022年からステアリングを握りながらチーム代表も兼任する異例の挑戦を続けている小林。走りやすい時間帯になったとはいえ、辻野アナが「これって耐久レースの走り方じゃないですよね」と言及するほどの激しい走りには、見ているこちらも惹きつけられる。視聴者からも、「やるなあ可夢偉おじさん」「可夢偉得意のカットインブレーキ」「バチバチすぎる」「すげーや、可夢偉はやっぱ」などの応援コメントが寄せられた。（ABEMA『世界耐久選手権2026』／(C)WEC）