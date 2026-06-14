「英語すごかった！」「最高の仕事ぶりに感動」中島健人のレッドカーペットでの写真に反響続々！「レッドカーペットが似合う」「2年目で貫禄出てきた」の声

【写真】レッドカーペットでピースサイン！中島健人の華やかなワンショット

中島健人が自身のInstagramで、6月13日に東京・青海のトヨタアリーナ東京で行われた『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の授賞式での写真を披露した。

■中島健人「MAJなう」

中島は「MAJなう。レッドカーペットも楽しかった」と添えて計4点の写真を披露した。

この日の中島はツイード地のような光沢のあるスーツ姿で登場。パリッと眩しい白いシャツに細いネクタイを合わせたドレッシーなスタイル。

会場を彩るレッドカーペットを想定してチョイスしたかのような、見事に映えるコーディネートだ。

中島は『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』でアンバサダーを務めた。

■写真：レッドカーペットでピースサイン！中島健人の華やかなワンショット

この投稿を受けてフォロワーからは、「インタビューお疲れ様」「英語すごかった！」「2年目で貫禄もあった」「インタビュアーとしての最高の仕事ぶり感動」と労いの言葉が寄せられた。

また、「レッドカーペットが似合う」「かっこよくて美しくて、英語も堪能！」「スーツが素敵」と当日のスタイルにも称賛の声が寄せられた。