【ハイキュー!!】アニメイトの新商品は日向や影山たちの描き下ろしビジュアルを使用！
アニメイトにて、アニメ『ハイキュー!!』の新商品が2026年8月22日から販売される。また、同日より『アニメ「ハイキュー!!」クールダウンフェア』も開催される。
＞＞＞『ハイキュー!!』アニメイトの新商品をチェック！（写真6点）
『ハイキュー!!』は、高校バレーボールを題材とした古舘春一先生による漫画作品。2014年からTVアニメが放送され、2020年12月までにシリーズ第4期まで制作された。そして2024年2月16日にアニメ続編となる『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』が公開され、全世界興行収入200億円を突破。さらに、2027年には、烏野高校と鴎台高校が対決する『劇場版ハイキュー!! VS 小さな巨人』の公開、梟谷学園高校と
狢坂高校の戦いを描くスペシャルアニメ「ハイキュー!! バケモノたちの行くところ」のTV放送も決定しており、ますます盛り上がりを見せている。
そんな『ハイキュー!!』の、描き下ろしイラストを使用した新商品が登場する。
新商品には、 ”クールダウン” をテーマに日向翔陽・影山飛雄・黒尾鉄朗・孤爪研磨・木兎光太郎・赤葦京治ら6人がクールダウンしている様子を切り取った描き下ろしビジュアルを使用。「オーロラアクリルスタンド」や「うるぷるキャラバッジコレクション」などさまざまなアイテムをラインナップしている。
そして、全国アニメイト・アニメイト通販にて、8月22日〜9月23日まで【アニメ「ハイキュー!!」クールダウンフェア】を開催。
期間中、『ハイキュー!!』の対象商品を購入・予約した方に、特典「イラストシート（全6種）」がプレゼントされる。
新商品とあわせてチェックしよう。
（C）古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会
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『ハイキュー!!』は、高校バレーボールを題材とした古舘春一先生による漫画作品。2014年からTVアニメが放送され、2020年12月までにシリーズ第4期まで制作された。そして2024年2月16日にアニメ続編となる『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』が公開され、全世界興行収入200億円を突破。さらに、2027年には、烏野高校と鴎台高校が対決する『劇場版ハイキュー!! VS 小さな巨人』の公開、梟谷学園高校と
狢坂高校の戦いを描くスペシャルアニメ「ハイキュー!! バケモノたちの行くところ」のTV放送も決定しており、ますます盛り上がりを見せている。
新商品には、 ”クールダウン” をテーマに日向翔陽・影山飛雄・黒尾鉄朗・孤爪研磨・木兎光太郎・赤葦京治ら6人がクールダウンしている様子を切り取った描き下ろしビジュアルを使用。「オーロラアクリルスタンド」や「うるぷるキャラバッジコレクション」などさまざまなアイテムをラインナップしている。
そして、全国アニメイト・アニメイト通販にて、8月22日〜9月23日まで【アニメ「ハイキュー!!」クールダウンフェア】を開催。
期間中、『ハイキュー!!』の対象商品を購入・予約した方に、特典「イラストシート（全6種）」がプレゼントされる。
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（C）古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会
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