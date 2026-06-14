開催：2026.6.14

会場：カウフマン・スタジアム

結果：[ロイヤルズ] 7 - 8 [アストロズ]

MLBの試合が14日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとアストロズが対戦した。

ロイヤルズの先発投手はノア・キャメロン、対するアストロズの先発投手はマイケル・バローズで試合は開始した。

2回裏、7番 マイケル・マッシー 8球目を打ってライトへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 KC 1-0 HOU

3回裏、3番 ビンセント・パスクアンティノ 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 KC 2-0 HOU、キャッチャーのパスボールでロイヤルズ得点 KC 3-0 HOU

4回表、3番 クリスチャン・ウォーカー 5球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでアストロズ得点 KC 3-2 HOU

4回裏、8番 レーン・トーマス 2球目を打って左中間スタンドへのホームランでロイヤルズ得点 KC 4-2 HOU

5回表、8番 ブライス・マシューズ 2球目を打ってセンターへのツーランホームランでアストロズ得点 KC 4-4 HOU

6回表、7番 ジェーコブ・マイヤーズ 7球目を打って左中間スタンドへのホームランでアストロズ得点 KC 4-5 HOU

6回裏、1番 カーター・ジェンセン 4球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでロイヤルズ得点 KC 7-5 HOU

8回表、5番 ホセ・アルテューベ 初球を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでアストロズ得点 KC 7-7 HOU

9回表、3番 クリスチャン・ウォーカー 2球目を打ってショートゴロでアストロズ得点 KC 7-8 HOU

試合は7対8でアストロズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はアストロズのブライアン・キングで、ここまで1勝1敗6S。負け投手はロイヤルズのアレックス・ラングで、ここまで0勝4敗4S。アストロズのＢ・アブレイユにセーブがつき、2勝3敗5Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-14 12:40:19 更新