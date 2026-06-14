【娘やめてもいいですか？】「親を拒絶＝悪」だと思っていたけれど…違う？＜第10話＞#4コマ母道場
実の親を「しんどい」と思ってしまう人、いませんか？ 毒親ではないし、育ててもらった恩はあるし、感謝もしている。いざとなれば家族として支えてあげないとな……とも思っているのに、実際に会うと疲れてしまう。今回は、そんな実母との関係に疲れてしまったママのお話です。
第10話 お母さんがいるとしんどい
【編集部コメント】
親子だって人間同士。本当にその通りです。親子でも相性はあるし、それこそ言ってはいけないことも、気を遣うべきこともある。「人間と人間の付き合い」としては、親子も他人も変わりはないのではないでしょうか。「親子だから」という言葉は、他人よりも親子の方が信頼関係が築かれやすいから使われるのであって、誰にでも当てはまるわけではないのです。ただ、親子だから距離を置きにくいのも現実ではあります。特に今まで近くにいたのであれば、なおさら……。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第10話 お母さんがいるとしんどい
【編集部コメント】
親子だって人間同士。本当にその通りです。親子でも相性はあるし、それこそ言ってはいけないことも、気を遣うべきこともある。「人間と人間の付き合い」としては、親子も他人も変わりはないのではないでしょうか。「親子だから」という言葉は、他人よりも親子の方が信頼関係が築かれやすいから使われるのであって、誰にでも当てはまるわけではないのです。ただ、親子だから距離を置きにくいのも現実ではあります。特に今まで近くにいたのであれば、なおさら……。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙