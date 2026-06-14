「ため息が出るほど美しい」目黒蓮の色気溢れるスーツスタイルを厳選！オールブラックからモードな着こなしまで

写真＆動画：目黒蓮の色気溢れるスーツスタイル姿（全11投稿）

カジュアルからラグジュアリーまで幅広いファッションを着こなすSnow Manの目黒蓮。SNSに投稿されるビジュアルのなかでもスーツスタイルは別格で人気を集めている。

シンプルなブラックスーツから個性が光るモードな着こなしまで、思わず見惚れてしまうスーツスタイルを厳選して紹介する。

■FENDIのブラウンセットアップで魅せるモードスタイル

FENDIのスペシャル企画『JOURNEY － “旅路”』第2弾で披露したスタイリング。目黒が新たな舞台として挑戦するカナダで撮影された。ナチュラルなリネン素材のブラウンのセットアップにホワイトシャツを合わせた装いを披露。

シャツは襟元にブルーのラインをあしらったデザインで、鮮やかなブルーのバッグともリンク。さりげない色使いが印象に残るスタイルに仕上がっている。

■オールブラックスーツで放つ圧倒的な存在感

目黒のInstagramに投稿された、TVS REGZAのCM「2026年レグザ新商品CM『色を吹き込む人』篇」のオフショット。目黒はインナーまで黒で統一したオールブラックのスーツスタイルを披露し、クールな表情で圧倒的な存在感を放っている。

シンプルな装いだからこそ際立つ端正な顔立ちやスタイルの良さも印象的。SNSには「ビジュ爆発してる」「相変わらずのスタイルおばけでほんとに天才」といった声が寄せられた。

■ストライプスーツ×ワイルドヘアが醸す大人の色気

映画『SAKAMOTO DAYS』の公式SNSに投稿された、目黒蓮と塩野瑛久による対談動画。目黒はダークカラーのストライプスーツに柄シャツを合わせ、ラフにセットしたハーフアップヘアで登場。

シックなスーツスタイルに程良い抜け感のあるヘアスタイルがマッチし、大人の色気を感じさせる装いに。目黒と高橋文哉が黒スーツ姿で『BANG!!』（Snow Man）のラスサビのダンスを踊る動画も話題に。

■笑顔にほっこり！営業マンスーツ姿

目黒のInstagramに投稿された、ネピアの新CM『ネピア営業目黒くん 森を育てる篇』のオフショット。ダークグレーのスーツに白シャツ、グリーンのネクタイを合わせた営業マン風のスーツスタイルを披露した。

投稿では花粉との戦いやカナダへの持ち物事情に触れたほか、初めてネピアの撮影をした際にもらったミニチュアのキーホルダー（投稿7枚目）を持ってきていることを明かしている。親しみやすい笑顔も相まって、好感度抜群の営業マンショットに仕上がっている。

■深みのあるブルースーツで魅せるFENDIスタイル

雑誌『UOMO』の公式InstagramやYouTubeに公開された動画。目黒はFENDIの『2026年春夏コレクション』をまとい、深みのあるブルーのスーツスタイルを披露した。インナーには柄シャツを合わせ、胸元にはブローチをプラス。

落ち着いたブルートーンでまとめた着こなしが印象的で、SNSには「かっこよすぎてため息しか出ない」「色気の根源だわ…」といった声が寄せられた。

■ダークスーツ姿で魅せる！モードな雰囲気漂うショット

目黒のInstagramに投稿された、ファッション誌『VOGUE JAPAN』（2025年8月1日発売号）の撮影カット。ダークカラーのスーツにベージュのシャツを合わせたFENDIルックで、モードな雰囲気を漂わせている。

グリーンに囲まれた空間で白い花を手にしながら物憂げな表情を見せる姿は印象的で、思わず見入ってしまう仕上がり。そのほかには、目元にラインストーンを施したアップショットや、黄色のジャケットをまとったカットも投稿された。