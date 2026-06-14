ナオミ・ワッツ「花も近所のコンビニで買った」 結婚式の未公開写真をシェア ビリー・クラダップと結婚3周年
ハリウッド版「ザ・リング」シリーズや『マルホランド・ドライブ』で知られるナオミ・ワッツが、インスタグラムでビリー・クラダップとの結婚3周年をお祝い。未公開のウェディングドレス姿をシェアした。
【写真】ナオミ・ワッツ、ジャクリーン・ケネディを思わせるエレガントなドレス姿を披露
現地時間6月9日、インスタグラムを更新したナオミは、「記念日おめでとう、マイラブ」とメッセージを添えて、屋外のベンチに寄り添って座る2ショットを公開。ビリーはネイビーのスーツ姿、ナオミはオスカー・デ・ラ・レンタによる白いレースのドレスを着て手にブーケを持ち、2人とも幸せそうな笑顔を浮かべている。
Peopleによると、長く知人同士だった2人は、Netflixドラマ『ジプシー』で共演後の2017年に交際が発覚。2022年のSAGアワードでレッドカーペットデビューを果たし、2023年6月にニューヨークの裁判所で民事婚を挙げたことをインスタグラムで発表した。翌年6月にメキシコで2度目の挙式を行っている。
ナオミは、元夫リーヴ・シュライバーとの間に子どもが2人、ビリーもメアリー＝ルイーズ・パーカーとの間に息子がいるなど、ともに経験を重ねてからの再婚となったが、ナオミは2024年に出演した『ライブ・ウィズ・ケリー』で、「遅すぎることなんてありませんよね？ 私たちは人生のかなり遅い時期に出会いました。ありがたいことです」とコメント。
また、ニューヨークでの挙式について「控えめにしたかったので、何も計画しませんでした。花も近所のコンビニで買ったんです」と話し、「家にあったリボンを棚から出してきて、自分でまとめました。短い結婚式が終わった後、友人数名に適当に連絡したら、街にいた人が皆で来てくれました。お祝いムード溢れる素敵な式でした」と明かしていた。
ナオミの投稿には、ファッションエディターのデレク・ブラスバーグやファーン・コットン、シャロン・ストーン、サンライズ・ラファロ、アンディ・コーエンら友人やファンから祝福が寄せられている。
引用：「ナオミ・ワッツ」Instagram（＠naomiwatts）
【写真】ナオミ・ワッツ、ジャクリーン・ケネディを思わせるエレガントなドレス姿を披露
現地時間6月9日、インスタグラムを更新したナオミは、「記念日おめでとう、マイラブ」とメッセージを添えて、屋外のベンチに寄り添って座る2ショットを公開。ビリーはネイビーのスーツ姿、ナオミはオスカー・デ・ラ・レンタによる白いレースのドレスを着て手にブーケを持ち、2人とも幸せそうな笑顔を浮かべている。
ナオミは、元夫リーヴ・シュライバーとの間に子どもが2人、ビリーもメアリー＝ルイーズ・パーカーとの間に息子がいるなど、ともに経験を重ねてからの再婚となったが、ナオミは2024年に出演した『ライブ・ウィズ・ケリー』で、「遅すぎることなんてありませんよね？ 私たちは人生のかなり遅い時期に出会いました。ありがたいことです」とコメント。
また、ニューヨークでの挙式について「控えめにしたかったので、何も計画しませんでした。花も近所のコンビニで買ったんです」と話し、「家にあったリボンを棚から出してきて、自分でまとめました。短い結婚式が終わった後、友人数名に適当に連絡したら、街にいた人が皆で来てくれました。お祝いムード溢れる素敵な式でした」と明かしていた。
ナオミの投稿には、ファッションエディターのデレク・ブラスバーグやファーン・コットン、シャロン・ストーン、サンライズ・ラファロ、アンディ・コーエンら友人やファンから祝福が寄せられている。
引用：「ナオミ・ワッツ」Instagram（＠naomiwatts）