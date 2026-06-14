ビリー・クラダップとの結婚3周年をお祝い！　未公開写真をシェア　※「ナオミ・ワッツ」Instagram

写真拡大

　ハリウッド版「ザ・リング」シリーズや『マルホランド・ドライブ』で知られるナオミ・ワッツが、インスタグラムでビリー・クラダップとの結婚3周年をお祝い。未公開のウェディングドレス姿をシェアした。

【写真】ナオミ・ワッツ、ジャクリーン・ケネディを思わせるエレガントなドレス姿を披露

　現地時間6月9日、インスタグラムを更新したナオミは、「記念日おめでとう、マイラブ」とメッセージを添えて、屋外のベンチに寄り添って座る2ショットを公開。ビリーはネイビーのスーツ姿、ナオミはオスカー・デ・ラ・レンタによる白いレースのドレスを着て手にブーケを持ち、2人とも幸せそうな笑顔を浮かべている。

　Peopleによると、長く知人同士だった2人は、Netflixドラマ『ジプシー』で共演後の2017年に交際が発覚。2022年のSAGアワードでレッドカーペットデビューを果たし、2023年6月にニューヨークの裁判所で民事婚を挙げたことをインスタグラムで発表した。翌年6月にメキシコで2度目の挙式を行っている。

　ナオミは、元夫リーヴ・シュライバーとの間に子どもが2人、ビリーもメアリー＝ルイーズ・パーカーとの間に息子がいるなど、ともに経験を重ねてからの再婚となったが、ナオミは2024年に出演した『ライブ・ウィズ・ケリー』で、「遅すぎることなんてありませんよね？　私たちは人生のかなり遅い時期に出会いました。ありがたいことです」とコメント。

　また、ニューヨークでの挙式について「控えめにしたかったので、何も計画しませんでした。花も近所のコンビニで買ったんです」と話し、「家にあったリボンを棚から出してきて、自分でまとめました。短い結婚式が終わった後、友人数名に適当に連絡したら、街にいた人が皆で来てくれました。お祝いムード溢れる素敵な式でした」と明かしていた。

　ナオミの投稿には、ファッションエディターのデレク・ブラスバーグやファーン・コットン、シャロン・ストーン、サンライズ・ラファロ、アンディ・コーエンら友人やファンから祝福が寄せられている。

引用：「ナオミ・ワッツ」Instagram（＠naomiwatts）