渋野日向子＆勝みなみ『HinaMina』が3打差4位で最終日へ 米女子ダブルス戦
＜ダウ選手権 3日目◇13日◇ミッドランドCC（ミシガン州）◇6301ヤード・パー70＞米国女子ツアー唯一のダブルス戦は、1つのボールを交互に打つフォアサム形式の第3ラウンドが終了した。
【写真】ハワイの砂浜で遊ぶえってぃ＆ゆなぱん
渋野日向子＆勝みなみの『HinaMina』は5バーディ・3ボギーの「68」をマーク。16位から首位と3打差のトータル7アンダー・4位タイに浮上し、優勝争いに加わった。キム・ヒョージュ＆チェ・ヘジン（ともに米国）がトータル10アンダー・単独首位。トータル9アンダー・2位にジーナ・キム、ヤナ・ウィルソン（ともに米国）がつけている。1打差2位から出た古江彩佳＆西村優菜の『Minis』はバーディなしの6ボギーで「76」。トータル5アンダー・7位タイに後退。岩井明愛＆千怜のツインズ『Aki&Chizzy』も2バーディ・4ボギー・1ダブルボギーの「74」と落とし、トータル5アンダー・7位タイに順位を下げた。畑岡奈紗＆コ・ジンヨン（韓国）ペアは「75」でトータル1アンダー・29位タイにつけている。最終日は2日目同様、各自のボールでプレーしてホールごとに良い方のスコアを採用するフォアボール形式で行われる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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宮里藍サントリーレディス リーダーボード
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