【MAJ2026】FRUITS ZIPPERが最優秀ガールズアイドルカルチャーアーティスト賞 喜び語る「ルビーを目指してがんばってきた」
国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』で、FRUITS ZIPPERが最優秀ガールズアイドルカルチャーアーティスト賞を受賞した。
【ソロショット】華やかな衣装で元気いっぱいにレッドカーペットに登場したFRUITS ZIPPER
受賞後の囲み取材に出席した真中まなは、「昨年からルビー（トロフィー）を目指してがんばってきましたので、感謝でいっぱいです」と受賞の喜びを語り、「日本のアイドルカルチャーを世界へ引っ張っていきたい」と意気込んだ。鎮西寿々歌は続けて、『MUSIC AWARDS JAPAN』について「日本のカルチャー、音楽を世界に発信できるのは素晴らしいこと」と語った。
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』では、4月30日に各部門のノミネート作品・アーティストを発表。ノミネート作品・アーティストの中から、音楽関係者約5000人による投票で各賞の最優秀作品・アーティストが決定した。
『MUSIC AWARDS JAPAN』は、一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会が主催する国際音楽賞。音楽業界の主要5団体が垣根を越えて設立し、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトに掲げる。昨年京都で初開催された。
【ソロショット】華やかな衣装で元気いっぱいにレッドカーペットに登場したFRUITS ZIPPER
受賞後の囲み取材に出席した真中まなは、「昨年からルビー（トロフィー）を目指してがんばってきましたので、感謝でいっぱいです」と受賞の喜びを語り、「日本のアイドルカルチャーを世界へ引っ張っていきたい」と意気込んだ。鎮西寿々歌は続けて、『MUSIC AWARDS JAPAN』について「日本のカルチャー、音楽を世界に発信できるのは素晴らしいこと」と語った。
『MUSIC AWARDS JAPAN』は、一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会が主催する国際音楽賞。音楽業界の主要5団体が垣根を越えて設立し、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトに掲げる。昨年京都で初開催された。