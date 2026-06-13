【MAJ2026】畑芽育、タイトなワンピースで魅了「クラシカルに…」
国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のPremiere Ceremonyが13日、東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催され、畑芽育が登場した。衣装のポイントについて「きょうはクラシカルにボディラインがキレイになるタイト目のワンピースを着てきました。初めての状況で緊張しています」と初々しく語った。
【全身ショット】クラシカル！タイトワンピース姿の畑芽育
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』では、4月30日に各部門のノミネート作品・アーティストを発表。ノミネート作品・アーティストの中から、音楽関係者約5000人による投票で各賞の最優秀作品・アーティストが決定した。
『MUSIC AWARDS JAPAN』は、一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会が主催する国際音楽賞。音楽業界の主要5団体が垣根を越えて設立し、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトに掲げる。昨年京都で初開催された。
【全身ショット】クラシカル！タイトワンピース姿の畑芽育
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』では、4月30日に各部門のノミネート作品・アーティストを発表。ノミネート作品・アーティストの中から、音楽関係者約5000人による投票で各賞の最優秀作品・アーティストが決定した。
『MUSIC AWARDS JAPAN』は、一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会が主催する国際音楽賞。音楽業界の主要5団体が垣根を越えて設立し、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトに掲げる。昨年京都で初開催された。