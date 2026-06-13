槙野智章監督が三浦知良と一緒に途中出場！ J2・J3 EAST-Bがオールスター5位に輝く
JリーグオールスターDAZNカップの5位・6位決定戦が13日に行われ、J2・J3 EAST-BとJ2・J3 WEST-Aが対戦した。
JリーグオールスターDAZNカップは、1日限り・全7試合のトーナメントとなっており、1試合30分制（前後半なし）となる短時間決着の特別ルールで開催。出場する選手はJ1・J2・J3全60クラブ所属の選手から、ファン・サポーターによる投票と、明治安田Jリーグ百年構想リーグのベストイレブンから選出されている。
1回戦の2試合が開催された結果、両試合で敗れたJ2・J3 EAST-BとJ2・J3 WEST-Aが5位・6位決定戦に進んだ。なお、同試合は20分制（前後半なし）で開催された。
試合は7分に三平和司のヘディング弾でJ2・J3 EAST-Bが先制すると、10分には藤川虎太朗が強烈なシュートを叩き込んでリードを広げた。さらに、14分からはJ2・J3 EAST-Bの監督を務めていた槙野智章監督も選手としてピッチに登場し、三浦知良と一緒に途中出場を果たした。
このまま試合は終了。勝利したJ2・J3 EAST-Bが5位となり、敗れたJ2・J3 WEST-Aが6位となった。
【スコア】
J2・J3 EAST-B 2−0 J2・J3 WEST-A
【得点者】
1−0 7分 三平和司（J2・J3 EAST-B）
2−0 10分 藤川虎太朗（J2・J3 EAST-B）
JリーグオールスターDAZNカップは、1日限り・全7試合のトーナメントとなっており、1試合30分制（前後半なし）となる短時間決着の特別ルールで開催。出場する選手はJ1・J2・J3全60クラブ所属の選手から、ファン・サポーターによる投票と、明治安田Jリーグ百年構想リーグのベストイレブンから選出されている。
試合は7分に三平和司のヘディング弾でJ2・J3 EAST-Bが先制すると、10分には藤川虎太朗が強烈なシュートを叩き込んでリードを広げた。さらに、14分からはJ2・J3 EAST-Bの監督を務めていた槙野智章監督も選手としてピッチに登場し、三浦知良と一緒に途中出場を果たした。
このまま試合は終了。勝利したJ2・J3 EAST-Bが5位となり、敗れたJ2・J3 WEST-Aが6位となった。
【スコア】
J2・J3 EAST-B 2−0 J2・J3 WEST-A
【得点者】
1−0 7分 三平和司（J2・J3 EAST-B）
2−0 10分 藤川虎太朗（J2・J3 EAST-B）
【動画】槙野智章監督が選手として三浦知良と一緒にピッチに登場！
キングの隣にいるのは…— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 13, 2026
槙野智章監督が選手としてピッチへ👀
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🆚J2•J3EAST-B×J2•J3 WEST-A
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エンターテイナーが決めた⚽️— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 13, 2026
甲府・三平和司が先制点
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🆚J2•J3EAST-B×J2•J3 WEST-A
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追加点はスーパーゴール🔥— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 13, 2026
長野・藤川虎太朗のミドルシュートが炸裂
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🆚J2•J3EAST-B×J2•J3 WEST-A
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三浦知良、槙野智章監督が沸かせる🙌— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 13, 2026
J2•J3EAST-Bが5位6位決定戦を制す
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🆚J2•J3EAST-B×J2•J3 WEST-A
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