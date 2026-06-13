300円で超実用的！ 2026年6月発売「モンチッチ FLAT COIN CASE」全5種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、ピーナッツクラブの「モンチッチ FLAT COIN CASE」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
ピーナッツクラブから2026年6月に発売される「モンチッチ FLAT COIN CASE」（税込300円）。全5種のラインアップとなっています。
モンチッチ FLAT COIN CASE
▼メーカー
ピーナッツクラブ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全5種
・A
・B
・C
・D
・E※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「モンチッチ FLAT COIN CASE」が見逃せない！
ピーナッツクラブから2026年6月に発売される「モンチッチ FLAT COIN CASE」（税込300円）。全5種のラインアップとなっています。
キラキラ可愛いラメ入りのフラットコインケース今回登場する「モンチッチ FLAT COIN CASE」は、本体にキラキラとしたラメが入っているのが大きな魅力です。サイズは約11cmと、小銭や小物を入れるのにちょうどいいサイズ感に仕上がっています。実用的な小物入れタイプなので、お出かけの際のお供として持ち歩くのにもぴったりなカプセルトイです。
詳細情報▼商品名
モンチッチ FLAT COIN CASE
▼メーカー
ピーナッツクラブ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全5種
・A
・B
・C
・D
・E※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)